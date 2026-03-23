Ключевые порты РФ на Балтике приостановили экспорт нефти и топлива после атак дронов - Reuters
Киев • УНН
Крупнейшие порты РФ на Балтийском море приостановили отгрузку топлива. Атаки беспилотников вызвали пожары на резервуарах и дефицит на рынке.
Порты Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, крупнейшие российские порты по экспорту нефтепродуктов, приостановили экспорт нефти и топлива с воскресенья после атак беспилотников, со ссылкой на два источника в отрасли сообщило Reuters в понедельник, пишет УНН.
Детали
Прекращение, как отмечается, "усугубляет глобальный дефицит, вызванный закрытием Тегераном Ормузского пролива из-за войны США и Израиля против Ирана".
Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко заявил, что несколько топливных резервуаров в Приморске загорелись после атак беспилотников, но не упомянул о приостановке экспорта нефти. Пока неясно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения, пишет издание.
Российская нефтепроводная монополия "Транснефть", управляющая обоими портами, как указано, не сразу ответила на запрос о комментарии.
Приморск, способный экспортировать более 1 миллиона баррелей нефти в сутки, является крупным рынком сбыта для флагманской российской нефти Urals и высококачественного дизельного топлива.
По данным источников, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск - 16,8 миллиона тонн.
Усть-Луга обрабатывает около 700 000 баррелей нефти в сутки.
Отгрузка нефти также была прервана в сентябре, когда атаковали Приморск.
В этом месяце экспорт нефти из крупнейшего российского черноморского порта Новороссийск также пострадал от атак беспилотников.