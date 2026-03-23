Ключові порти рф на Балтиці призупинили експорт нафти і пального після атак дронів - Reuters
Київ • УНН
Найбільші порти РФ на Балтійському морі призупинили відвантаження палива. Атаки безпілотників спричинили пожежі на резервуарах та дефіцит на ринку.
Порти Приморськ та Усть-Луга на Балтійському морі, найбільші російські порти з експорту нафтопродуктів, призупинили експорт нафти та пального з неділі після атак безпілотників, з посиланням на два джерела в галузі повідомило Reuters у понеділок, пише УНН.
Деталі
Припинення, як зазначається, "посилює глобальний дефіцит, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану".
Губернатор ленінградської області рф олександр дрозденко заявив, що кілька паливних резервуарів у Приморську загорілися після атак безпілотників, але не згадав про зупинення експорту нафти. Поки що неясно, чи отримав порт Усть-Луга якісь пошкодження, пише видання.
Російська нафтопровідна монополія "транснефть", яка управляє обома портами, як вказано, не відразу відповіла на запит про коментар.
Приморськ, здатний експортувати понад 1 мільйон барелів нафти на добу, є великим ринком збуту для флагманської російської нафти Urals та високоякісного дизельного палива.
За даними джерел, минулого року Усть-Луга експортувала 32,9 мільйона метричних тонн нафтопродуктів, а Приморськ - 16,8 мільйона тонн.
Усть-Луга обробляє близько 700 000 барелів нафти на добу.
Відвантаження нафти також було перервано у вересні, коли атакували Приморськ.
Цього місяця експорт нафти із найбільшого російського чорноморського порту Новоросійськ також постраждав від атак безпілотників.