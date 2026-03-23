Російський порт Усть-Луга відновлює експорт нафти, Приморськ залишається закритим після атаки дронів - Reuters
Київ • УНН
Порт Усть-Луга відновив роботу після загрози атак, тоді як Приморськ залишається закритим. Зупинка експорту посилює дефіцит нафти на світовому ринку.
Російський порт Усть-Луга на Балтійському морі відновив відвантаження нафти в понеділок після зняття тривоги щодо атаки дронів, тоді як сусідній Приморськ залишається закритим після повітряних ударів, з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Приморськ та Усть-Луга, найбільші російські експортні порти для нафти, раніше призупинили експорт нафти та пального з неділі після атак дронів, повідомили два галузеві джерела.
Це призупинення посилює глобальний дефіцит, спричинений закриттям Тегераном Ормузької протоки через війну США та Ізраїлю проти Ірану, зазначає видання.
Наразі невідомо, чи зазнав порт Усть-Луга якихось пошкоджень.
Завантаження нафти також було перервано під час атаки на Приморськ у вересні.
Цього місяця експорт нафти з найбільшого чорноморського порту росії, Новоросійська, також постраждав від атак дронів.
