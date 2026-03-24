У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуари

19:55 • 5834 перегляди
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
17:52 • 14049 перегляди
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
Ексклюзив
23 березня, 16:59 • 16865 перегляди
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
Ексклюзив
23 березня, 16:01 • 17649 перегляди
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57 • 17520 перегляди
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34 • 14689 перегляди
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 26487 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 09:58 • 40924 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48 • 32878 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16 • 55682 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Головна
Популярнi новини
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 21952 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 11686 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 20970 перегляди
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto18:21 • 13205 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto18:36 • 9552 перегляди
Публікації
Що лікує імбир: користь для здоров'я та як правильно вживатиPhoto18:21 • 13219 перегляди
Як відключити рекламу на телефоні: прості способи23 березня, 15:00 • 20983 перегляди
Приватна медицина Одеси "під слідством" через корупційні схеми і смерті пацієнтів23 березня, 14:11 • 21967 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 26488 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto23 березня, 11:17 • 33670 перегляди
У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуари

Київ • УНН

 • 2966 перегляди

У порту приморськ горять щонайменше чотири резервуари після удару по терміналу Транснефти. Супутники NASA підтверджують масштабні осередки вогню в регіоні.

У російському порту приморськ у ленінградській області пожежа на нафтових резервуарах триває ввечері 23 березня. Відео з місця події поширюють очевидці, повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.

Деталі

За даними OSINT-аналізу, оприлюднені кадри були зняті з узбережжя Фінської затоки в вечірній час. На відео видно значне задимлення та пожежу на території порту.

Матеріали геолоковані в районі селища єрмілово у виборзькому районі. Також на фото і відео зафіксовано масштабний дим над резервуарним парком.

Дані про ураження та суперечливі заяви

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового терміналу "Транснефти" в порту приморськ, через який щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти.

Російський порт Усть-Луга відновлює експорт нафти, Приморськ залишається закритим після атаки дронів - Reuters23.03.26, 15:47 • 3790 переглядiв

Водночас губернатор ленінградської області олександр дрозденко заявляв лише про загоряння одного резервуара та повідомляв про нібито збиття понад 70 безпілотників над регіоном.

Супутникові дані

За інформацією OSINT-джерел, супутникові знімки NASA FIRMS фіксують осередки пожежі по всій території нафтового терміналу.

За цими даними, можуть горіти щонайменше чотири резервуари.

Порт приморськ є найбільшим нафтовим терміналом росії на Балтійському морі та ключовим об’єктом для експорту нафти.

Дрони СБУ спільно з Силами оборони уразили ключовий нафтовий термінал рф на Балтиці - джерела повідомили деталі23.03.26, 13:29 • 3270 переглядiв

