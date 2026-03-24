У порту приморськ після атаки продовжують горіти нафтові резервуари
Київ • УНН
У порту приморськ горять щонайменше чотири резервуари після удару по терміналу Транснефти. Супутники NASA підтверджують масштабні осередки вогню в регіоні.
У російському порту приморськ у ленінградській області пожежа на нафтових резервуарах триває ввечері 23 березня. Відео з місця події поширюють очевидці, повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.
Деталі
За даними OSINT-аналізу, оприлюднені кадри були зняті з узбережжя Фінської затоки в вечірній час. На відео видно значне задимлення та пожежу на території порту.
Матеріали геолоковані в районі селища єрмілово у виборзькому районі. Також на фото і відео зафіксовано масштабний дим над резервуарним парком.
Дані про ураження та суперечливі заяви
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового терміналу "Транснефти" в порту приморськ, через який щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти.
Водночас губернатор ленінградської області олександр дрозденко заявляв лише про загоряння одного резервуара та повідомляв про нібито збиття понад 70 безпілотників над регіоном.
Супутникові дані
За інформацією OSINT-джерел, супутникові знімки NASA FIRMS фіксують осередки пожежі по всій території нафтового терміналу.
За цими даними, можуть горіти щонайменше чотири резервуари.
Порт приморськ є найбільшим нафтовим терміналом росії на Балтійському морі та ключовим об’єктом для експорту нафти.
