Сибига заявил, что россия уже ведёт войну против Европы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал российские гибридные атаки скоординированной стратегией против Европы. Он призвал к жёстким ограничениям и санкциям.
Россия уже ведёт войну против Европы, даже если Европа отказывается этого видеть. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя инцидент в Лейпциге, передаёт УНН.
От инцидента в Лейпциге до подрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС, тайных вербовок, глушения GPS для авиации, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтийском море и кибератак; от масштабных дезинформационных кампаний, использующих кризис в Сеуте, до недавно обнаруженных подземных туннелей, ведущих из Беларуси к Балтике, Россия уже активно атакует Европу
Глава МИД Украины подчеркнул, что сейчас не время для мечтаний. К этим инцидентам следует относиться серьёзно, как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии.
Следует также напомнить, что российской агрессии против Украины — как в 2014, так и в 2022 годах — предшествовала именно эта тактика: подрыв единства, ослабление национального сопротивления и подготовка почвы для военных действий
Андрей Сибига подчеркнул, что предотвращение такого сценария требует силы и решительной, проактивной стратегии:
- во-первых, присутствие российских граждан в Европе должно быть резко ограничено. Российским комбатантам должен быть запрещён въезд в ЕС, а необязательные въездные визы должны быть сокращены до абсолютного минимума. Это вопрос национальной безопасности, который нельзя откладывать;
- во-вторых, все связи с Россией, включая торговые, должны быть разорваны. Каждая такая связь является слабым местом, которое Москва использует против Европы. Торговое эмбарго, строгие санкции и сокращение всех энергетических проектов, включая атомную энергетику;
- в-третьих, необходим полный демонтаж сетей влияния России в Европе — закрытие всех представительств Россотрудничества и "русских домов", сокращение культурного и научного обмена, запрет российской пропаганды и её посредников, а также разоблачение незаконных сетей, которые коррумпируют европейские политические и бизнес-элиты.
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Эти шаги — не просто требования Украины, страны, которая воюет с Россией; они могут быть последним шансом для европейских правительств защитить своих граждан, экономику и демократические институты. Выбор — "или — или". Либо Москва добьётся успеха в своей "агрессии в серой зоне" против Европы, либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизни
Он подчеркнул, что Украина накопила огромный опыт противодействия российской агрессии во всех её формах.
Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всём европейском континенте. Мы открыты для обращений каждого европейского правительства по вопросу соответствующего сотрудничества
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