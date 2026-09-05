Сибига заявил, что россия уже ведёт войну против Европы

Россия уже ведёт войну против Европы, даже если Европа отказывается этого видеть. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя инцидент в Лейпциге, передаёт УНН.

От инцидента в Лейпциге до подрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС, тайных вербовок, глушения GPS для авиации, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтийском море и кибератак; от масштабных дезинформационных кампаний, использующих кризис в Сеуте, до недавно обнаруженных подземных туннелей, ведущих из Беларуси к Балтике, Россия уже активно атакует Европу

Глава МИД Украины подчеркнул, что сейчас не время для мечтаний. К этим инцидентам следует относиться серьёзно, как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии.

Следует также напомнить, что российской агрессии против Украины — как в 2014, так и в 2022 годах — предшествовала именно эта тактика: подрыв единства, ослабление национального сопротивления и подготовка почвы для военных действий

Андрей Сибига подчеркнул, что предотвращение такого сценария требует силы и решительной, проактивной стратегии:

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Эти шаги — не просто требования Украины, страны, которая воюет с Россией; они могут быть последним шансом для европейских правительств защитить своих граждан, экономику и демократические институты. Выбор — "или — или". Либо Москва добьётся успеха в своей "агрессии в серой зоне" против Европы, либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизни