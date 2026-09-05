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Сибига заявил, что россия уже ведёт войну против Европы

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал российские гибридные атаки скоординированной стратегией против Европы. Он призвал к жёстким ограничениям и санкциям.

Сибига заявил, что россия уже ведёт войну против Европы

Россия уже ведёт войну против Европы, даже если Европа отказывается этого видеть. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя инцидент в Лейпциге, передаёт УНН.

От инцидента в Лейпциге до подрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС, тайных вербовок, глушения GPS для авиации, вторжений дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтийском море и кибератак; от масштабных дезинформационных кампаний, использующих кризис в Сеуте, до недавно обнаруженных подземных туннелей, ведущих из Беларуси к Балтике, Россия уже активно атакует Европу 

- заявил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что сейчас не время для мечтаний. К этим инцидентам следует относиться серьёзно, как к скоординированным компонентам более широкой злонамеренной стратегии.

Следует также напомнить, что российской агрессии против Украины — как в 2014, так и в 2022 годах — предшествовала именно эта тактика: подрыв единства, ослабление национального сопротивления и подготовка почвы для военных действий 

- добавил дипломат.

Андрей Сибига подчеркнул, что предотвращение такого сценария требует силы и решительной, проактивной стратегии:

  • во-первых, присутствие российских граждан в Европе должно быть резко ограничено. Российским комбатантам должен быть запрещён въезд в ЕС, а необязательные въездные визы должны быть сокращены до абсолютного минимума. Это вопрос национальной безопасности, который нельзя откладывать;
    • во-вторых, все связи с Россией, включая торговые, должны быть разорваны. Каждая такая связь является слабым местом, которое Москва использует против Европы. Торговое эмбарго, строгие санкции и сокращение всех энергетических проектов, включая атомную энергетику;
      • в-третьих, необходим полный демонтаж сетей влияния России в Европе — закрытие всех представительств Россотрудничества и "русских домов", сокращение культурного и научного обмена, запрет российской пропаганды и её посредников, а также разоблачение незаконных сетей, которые коррумпируют европейские политические и бизнес-элиты.

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        Эти шаги — не просто требования Украины, страны, которая воюет с Россией; они могут быть последним шансом для европейских правительств защитить своих граждан, экономику и демократические институты. Выбор — "или — или". Либо Москва добьётся успеха в своей "агрессии в серой зоне" против Европы, либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизни 

        - добавил Сибига.

        Он подчеркнул, что Украина накопила огромный опыт противодействия российской агрессии во всех её формах.

        Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всём европейском континенте. Мы открыты для обращений каждого европейского правительства по вопросу соответствующего сотрудничества 

        - резюмировал Сибига.

        Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян01.09.26, 19:05 • 19884 просмотра

        Антонина Туманова

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