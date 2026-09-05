Сибіга заявив, що росія вже у війні проти Європи

росія вже у війні проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи інцидент у Лейпцигу, передає УНН.

Від інциденту в Лейпцигу до підривних дій проти виробників оборонної продукції в десятці країн ЄС, таємних вербувань, глушіння GPS для авіації, вторгнень дронів та ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератак; Від масштабних дезінформаційних кампаній, що використовують кризу в Сеуті, до нещодавно виявлених підземних тунелів, що йдуть з білорусі до Балтики, росія вже активно атакує Європу