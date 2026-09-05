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Сибіга заявив, що росія вже у війні проти Європи

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав російські гібридні атаки скоординованою стратегією проти Європи. Він закликав до жорстких обмежень і санкцій.

Сибіга заявив, що росія вже у війні проти Європи

росія вже у війні проти Європи, навіть якщо Європа відмовляється це бачити. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи інцидент у Лейпцигу, передає УНН.

Від інциденту в Лейпцигу до підривних дій проти виробників оборонної продукції в десятці країн ЄС, таємних вербувань, глушіння GPS для авіації, вторгнень дронів та ракет у повітряний простір НАТО, пошкодження підводних кабелів у Балтії та кібератак; Від масштабних дезінформаційних кампаній, що використовують кризу в Сеуті, до нещодавно виявлених підземних тунелів, що йдуть з білорусі до Балтики, росія вже активно атакує Європу 

- заявив Сибіга.

Глава МЗС України наголосив, що зараз не час для мрійництва. До цих інцидентів слід ставитися серйозно, як до скоординованих компонентів ширшої зловмисної стратегії.

Слід також нагадати, що російській агресії проти України – як у 2014, так і в 2022 роках – передувала саме ця тактика: підрив єдності, ослаблення національного спротиву та підготовка ґрунту для військових дій 

- додав дипломат.

Андрій Сибіга наголосив, що запобігання такому сценарію вимагає сили та рішучої, проактивної стратегії:

  • по-перше, присутність російських громадян у Європі має бути різко обмежена. Російським комбатантам має бути заборонено в'їзд до ЄС, а необов'язкові в'їзні візи мають бути скорочені до абсолютного мінімуму. Це питання національної безпеки, яке є невідкладним;
    • по-друге, всі зв'язки з росією, включаючи торговельні, мають бути розірвані. Кожен такий зв'язок є слабким місцем, яке москва використає проти Європи. Торговельне ембарго, суворі санкції та скорочення всіх енергетичних проектів, включаючи атомну енергетику;
      • по-третє, необхідний повний демонтаж мереж впливу Росії в Європі – закриття всіх представництв Росспівробітництва та "російських домів", скорочення культурного та наукового обміну, заборона російської пропаганди та її посередників, а також викриття незаконних мереж, які корумпують європейські політичні та бізнес-еліти.

        Німеччина закликає ЄС обмежити видачу туристичних віз росіянам після диверсій04.09.26, 21:59 • 3650 переглядiв

        Ці кроки – це не просто вимоги України, країни, яка воює з росією; вони можуть бути останнім шансом для європейських урядів захистити своїх громадян, економіку та демократичні інституції. Вибір – "або – або". Або москва досягне успіху у своїй "агресії в сірій зоні" проти Європи, або Європа продемонструє рішучість захищати життя 

        - додав Сибіга.

        Він наголосив, що Україна накопичила величезний досвід у протидії російській агресії в усіх її формах.

        Ми готові активно ділитися досвідом та відігравати вирішальну роль у захисті миру та стабільності на всьому європейському континенті. Ми відкриті до звернень кожного європейського уряду про відповідну співпрацю 

        - резюмував Сибіга.

        Німеччина звинуватила рф у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига і пообіцяла посилити прикордонний контроль для росіян01.09.26, 19:05 • 19884 перегляди

        Антоніна Туманова

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