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Дело "Северных потоков": суд Хорватии распорядился задержать гражданина Украины

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

В Хорватии по европейскому ордеру задержали украинца, которого разыскивает Германия по делу о взрывах на "Северных потоках". Адвокат обжалует арест.

Дело "Северных потоков": суд Хорватии распорядился задержать гражданина Украины

В четвер хорватский судья распорядился задержать гражданина Украины, разыскиваемого в Германии в связи с подводными взрывами 2022 года, повредившими газопроводы "Северный поток". Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката украинца, передает УНН.

Детали

Мужчину арестовали в среду в северном хорватском городе Пула по европейскому ордеру. В четверг его допросили прокуроры, которые направили запрос на задержание для начала процедуры экстрадиции, сообщило государственное телевидение HRT.

Адвокат мужчины Матия Милош заявил, что они обжалуют решение о задержании, сообщило информационное агентство HINA. Пока неясно, сколько времени может занять процедура экстрадиции в Хорватию.

Немецкие прокуроры заявили, что подозреваемый был "подготовленным дайвером" и входил в группу людей, которые "заложили взрывчатку" на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море неподалеку от датского острова Борнхольм.

Дело "Северных потоков": в Хорватии задержали ещё одного подозреваемого19.08.26, 13:05 • 4680 просмотров

Контекст

Подводные взрывы 26 сентября 2022 года повредили трубопроводы, построенные для транспортировки российского газа в Германию под Балтийским морем. Эти повреждения усилили напряженность из-за российско-украинской войны, поскольку европейские страны стремятся отказаться от российских источников энергии после полномасштабного вторжения кремля в соседнюю страну 24 февраля 2022 года.

Немецкая прокуратура назвала подозреваемого только Владимиром Ж. Однако представитель подтвердил агентству Associated Press, что это тот же человек, который был арестован в Польше в прошлом году, но позднее освобожден после того, как польский суд отказался экстрадировать его в Германию. Польские власти назвали его Владимиром Журавлевым.

Польша давно выступает против газопроводов "Северный поток", рассматривая их как попытку россии использовать свои огромные энергетические ресурсы для завоевания влияния в Европе.

В прошлом месяце немецкая федеральная прокуратура обвинила бывшего офицера украинской армии в связи с теми же взрывами.

Сергея К. задержали в августе 2025 года в итальянской деревне, где сотрудники полиции провели обыск в бунгало, в котором он проживал со своей семьей. В ноябре его экстрадировали в Германию.

Антонина Туманова

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