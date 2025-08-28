Подразделения ПВО Польши приведены в режим полной боевой готовности из-за массированной атаки РФ по Украине

В ночь с 27 на 28 августа дальняя авиация РФ нанесла ракетные удары по территории Украины. Для защиты воздушного пространства Польши и соседних районов Оперативное командование Вооруженных сил страны привело все подразделения в наивысший уровень готовности. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Детали

Польская и союзная авиация начали превентивные операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки работают на максимальном уровне.

Эти действия носят исключительно превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к потенциальной зоне угрозы - отметили в командовании.

Подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию на любые угрозы. Ситуация находится под постоянным контролем оперативного командования.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. Последствия атаки зафиксированы более чем в 20 локациях в 7 районах города.

В частности, в Дарницком районе столицы зафиксированы разрушения жилого дома с первого по пятый этаж. Продолжается поисково-спасательная операция.

