россияне осуществили пуски ракет Х-101/555: тревога объявлена по всей Украине

В ночь с 27 на 28 августа враг применил стратегические бомбардировщики Ту-95МС, с которых совершил пуски крылатых ракет Х-101/555. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

По предварительным данным, ракеты ожидаются в направлении границ Украины в промежутке с 04:40 до 05:30. Воздушные силы предупреждают о высокой вероятности массированного удара и призывают оставаться в укрытиях.

В то же время Воздушные Силы объявили в 03:52 ракетную опасность по всей Украине.

Напомним

В ночь на 28 августа в результате российской атаки в Киеве зафиксированы повреждения в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.