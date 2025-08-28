$41.400.03
В Киеве фиксируют последствия российской атаки: что известно
27 августа, 17:11 • 18789 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 11857 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 34664 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 113543 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 73823 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 44873 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 62200 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49638 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47251 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Ту-95
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Шахед-136

россияне осуществили пуски ракет Х-101/555: тревога объявлена по всей Украине

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В ночь на 28 августа враг применил Ту-95МС для пуска крылатых ракет Х-101/555. Воздушные Силы объявили ракетную опасность по всей Украине.

В ночь с 27 на 28 августа враг применил стратегические бомбардировщики Ту-95МС, с которых совершил пуски крылатых ракет Х-101/555. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

По предварительным данным, ракеты ожидаются в направлении границ Украины в промежутке с 04:40 до 05:30. Воздушные силы предупреждают о высокой вероятности массированного удара и призывают оставаться в укрытиях.

В то же время Воздушные Силы объявили в 03:52 ракетную опасность по всей Украине.

Напомним

В ночь на 28 августа в результате российской атаки в Киеве зафиксированы повреждения в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Деснянском районах.

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Ту-95
Х-101
Украина