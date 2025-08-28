росіяни здійснили пуски ракет Х-101/555: тривога оголошена по всій Україні

У ніч з 27 на 28 серпня ворог застосував стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали.

Деталі

За попередніми даними, ракети очікуємо у напрямку кордонів України у проміжку з 04:40 до 05:30. Повітряні сили попереджають про високу ймовірність масованого удару та закликають залишатися в укриттях.

Водночас Повітряні Сили оголосили о 03:52 ракетну небезпеку по всій Україні.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня внаслідок російської атаки у Києві зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах.