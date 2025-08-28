Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні

У ніч з 27 на 28 серпня дальня авіація рф здійснила ракетні удари по території України. Для захисту повітряного простору Польщі та сусідніх районів Оперативне командування Збройних сил країни привело всі підрозділи до найвищого рівня готовності. Про це пише УНН із посиланням на допис Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Деталі

Польська та союзна авіація розпочали превентивні операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки працюють на максимальному рівні.

Ці дії мають виключно превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до потенційної зони загрози - зазначили у командуванні.

Підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування на будь-які загрози. Ситуація перебуває під постійним контролем оперативного командування.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у 7 районах міста.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх. Триває пошуково-рятувальна операція.

росіяни здійснили пуски ракет Х-101/555: тривога оголошена по всій Україні