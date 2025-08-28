Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні

$41.400.03
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
00:34 • 21528 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 37712 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 23975 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 45987 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 128146 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 79991 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 48993 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63986 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50739 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР23:52
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Оперативне командування ЗС Польщі привело підрозділи до найвищого рівня готовності через ракетні удари рф по Україні. Польська та союзна авіація розпочала превентивні операції, наземні системи ППО працюють максимально.

Підрозділи ППО Польщі приведено в режим повної бойової готовності через масовану атаку рф по Україні

У ніч з 27 на 28 серпня дальня авіація рф здійснила ракетні удари по території України. Для захисту повітряного простору Польщі та сусідніх районів Оперативне командування Збройних сил країни привело всі підрозділи до найвищого рівня готовності. Про це пише УНН із посиланням на допис Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Деталі

Польська та союзна авіація розпочали превентивні операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки працюють на максимальному рівні.

Ці дії мають виключно превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо у районах, що прилягають до потенційної зони загрози

- зазначили у командуванні.

Підпорядковані сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування на будь-які загрози. Ситуація перебуває під постійним контролем оперативного командування.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у 7 районах міста.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці зафіксовано руйнування житлового будинку з першого по пʼятий поверх. Триває пошуково-рятувальна операція.

росіяни здійснили пуски ракет Х-101/555: тривога оголошена по всій Україні 28.08.25, 03:59 • 3556 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Україна
Київ
Польща