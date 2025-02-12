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Оборонний бюджет росії на 2024 рік перевищив усі європейські бюджети разом узяті - The Guardian

Оборонний бюджет росії на 2024 рік перевищив усі європейські бюджети разом узяті - The Guardian

Київ • УНН

 • 45873 перегляди

Оборонні витрати рф у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши сумарний військовий бюджет європейських країн. росія виділила на оборону 6,68% ВВП та планує збільшити витрати ще на 14% у 2025 році.

Оборонний бюджет росії у 2024 році, скоригований з урахуванням купівельної спроможності, перевищив сукупні військові витрати всіх європейських країн, передає УНН з посиланням на The Guardian.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, рф спрямувала на оборону 462 млрд доларів США, тоді як європейські держави витратили 457 млрд доларів.

Аналітики зазначають, що москва виділила на військові потреби 6,68% свого ВВП (145,9 млрд доларів), і ці витрати зростуть ще на 14% у 2025 році, хоча темпи зростання сповільнюються.

Попри втрати у понад 172 000 загиблих і 611 000 поранених, а також знищення 1400 танків лише у 2024 році, росія підтримує стабільний рівень мобілізації та виробництва.

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"За нинішніх умов рф може продовжувати війну з тією ж інтенсивністю до кінця року", — вважає аналітик Бен Баррі. Колишній посол Великої Британії в білорусі Найджел Гоулд-Дейвіс додає, що путін не зацікавлений у заморожуванні конфлікту, а навпаки - зміцнює свої позиції.

Водночас Україна стикається з кадровою кризою на фронті, оскільки мобілізаційні заходи не дають очікуваних результатів, а деякі підрозділи укомплектовані лише на 20-30% від необхідної чисельності.

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Дані також показують, що Німеччина у 2024 році обігнала Велику Британію за рівнем оборонних витрат, ставши другим після США військовим бюджетоутримувачем у НАТО. Це зростання є частиною масштабного збільшення оборонного фінансування, оголошеного канцлером Олафом Шольцем після початку війни в Україні. Загалом європейські оборонні витрати з 2014 року зросли на 50% у грошовому еквіваленті.

Нагадаємо 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що збільшення російських військових витрат не обов’язково дорівнює однозначному збільшенню військових можливостей, але впливає на ефективність і стійкість російських соціальних програм, що може вплинути на здатність кремля продовжувати війну в Україні.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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