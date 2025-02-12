Оборонный бюджет России на 2024 год превысил все европейские бюджеты вместе взятые - The Guardian

Оборонный бюджет России в 2024 году, скорректированный с учетом покупательной способности, превысил совокупные военные расходы всех европейских стран, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По оценкам Международного института стратегических исследований, рф направила на оборону 462 млрд долларов США, тогда как европейские государства потратили 457 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что москва выделила на военные нужды 6,68% своего ВВП (145,9 млрд долларов), и эти расходы вырастут еще на 14% в 2025 году, хотя темпы роста замедляются.

Несмотря на потери в более 172 000 погибших и 611 000 раненых, а также уничтожение 1400 танков только в 2024 году, россия поддерживает стабильный уровень мобилизации и производства.

Рютте прокомментировал контакты между США и рф: что сказал Генсек НАТО

«В нынешних условиях рф может продолжать войну с той же интенсивностью до конца года», - считает аналитик Бен Барри. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гоулд-Дейвис добавляет, что путин не заинтересован в замораживании конфликта, а наоборот - укрепляет свои позиции.

В то же время Украина сталкивается с кадровым кризисом на фронте, поскольку мобилизационные мероприятия не дают ожидаемых результатов, а некоторые подразделения укомплектованы лишь на 20-30% от необходимой численности.

Великобритания готова выделить более 5,4 млрд долларов на помощь Украине - Гили

Данные также показывают, что Германия в 2024 году обогнала Великобританию по уровню оборонных расходов, став вторым после США военным бюджетодержателем в НАТО. Этот рост является частью масштабного увеличения оборонного финансирования, объявленного канцлером Олафом Шольцем после начала войны в Украине. В целом европейские оборонные расходы с 2014 года выросли на 50% в денежном эквиваленте.

Напомним

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что увеличение российских военных расходов не обязательно равно однозначному увеличению военных возможностей, но влияет на эффективность и устойчивость российских социальных программ, что может повлиять на способность кремля продолжать войну в Украине.