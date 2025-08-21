росія посилила гібридні атаки на європейську інфраструктуру з 2022 року: що відомо 21 серпня 2025
Київ • УНН
кремль значно посилив гібридні атаки на критичну інфраструктуру європейських країн. Кількість інцидентів зросла в чотири рази у 2024 році порівняно з попереднім роком.
російська федерація значно посилила гібридні атаки на критичну інфраструктуру європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) та Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Деталі
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року кількість диверсій стрімко зросла. У 2024 році кількість інцидентів збільшилася вчетверо порівняно з попереднім роком (33 інциденти). У 2025 році зафіксовано вже 11 атак.
У звіті йдеться про те, що методи російських спецслужб включають в себе:
- підпали;
- пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі;
- втручання в роботу GPS;
- хакерські атаки на критичну інфраструктуру тощо.
Також кремль активно використовує онлайн-рекрутинг громадян третіх країн з метою обійти контррозвідувальні заходи після висилки сотень російських шпигунів з Європи. Подібні кроки ускладнюють доведення російської причетності до диверсій і створює для кремля поле можливостей для маніпуляцій.
Нагадаємо
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на шок серед російських пропагандистів, які очікували на "капітуляцію" України у Вашингтоні.