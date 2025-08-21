росія посилила гібридні атаки на європейську інфраструктуру з 2022 року: що відомо 21 серпня 2025

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:13 • 404 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 6862 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 24552 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 34785 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 38638 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 64199 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 162871 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70339 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 132540 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 343643 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Теги
Автори
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 46897 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 42893 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 43115 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 71349 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 87093 перегляди
росія посилила гібридні атаки на європейську інфраструктуру з 2022 року: що відомо 21 серпня 2025

Київ • УНН

 • 134 перегляди

кремль значно посилив гібридні атаки на критичну інфраструктуру європейських країн. Кількість інцидентів зросла в чотири рази у 2024 році порівняно з попереднім роком.

росія посилила гібридні атаки на європейську інфраструктуру з 2022 року: що відомо

російська федерація значно посилила гібридні атаки на критичну інфраструктуру європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) та Центр протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Деталі

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року кількість диверсій стрімко зросла. У 2024 році кількість інцидентів збільшилася вчетверо порівняно з попереднім роком (33 інциденти). У 2025 році зафіксовано вже 11 атак.

У звіті йдеться про те, що методи російських спецслужб включають в себе:

  • підпали;
    • пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі;
      • втручання в роботу GPS;
        • хакерські атаки на критичну інфраструктуру тощо.

          Також кремль активно використовує онлайн-рекрутинг громадян третіх країн з метою обійти контррозвідувальні заходи після висилки сотень російських шпигунів з Європи. Подібні кроки ускладнюють доведення російської причетності до диверсій і створює для кремля поле можливостей для маніпуляцій.

          Нагадаємо

          Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко звернув увагу на шок серед російських пропагандистів, які очікували на "капітуляцію" України у Вашингтоні.

          Євген Устименко

          ПолітикаНовини Світу
          Володимир Путін
          Міжнародний інститут стратегічних досліджень
          Рада національної безпеки і оборони України
          Вашингтон
          Балтійське море
          Європа
          Сполучені Штати Америки
          Україна