Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про шок серед російських воєнкорів, які очікували на "капітуляцію" України у Вашингтоні. Але цього не сталося і не станеться.
Андрій Коваленко, загадавши про воєнкорів рф, їх прогнози про швидку "капітуляцію" України, наголосив, що сьогодні у Вашингтоні чогось, на що очікували кремлівські пропагандисти не відбулося.
Деталі
У російських воєнкорів трохи шок. Деякі з них думали, що сьогодні буде "капітуляція" України, яку путін "мав прийняти на тристоронній зустрічі". А цього не сталося. І не станеться, звісно ж.
Нагадаємо
Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб пройшли добре. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти.
Дональд Трамп заявив, що війна може бути завершена за тиждень-два.
Представниця МЗС рф марія захарова заявила про неприйнятність появи військового контингенту НАТО в Україні
Дональд Трамп заявив, що Україна отримає захист, подібний до НАТО, за підтримки європейських лідерів.
В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.
