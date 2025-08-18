$41.340.11
18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

14:23
18 серпня, 13:19
Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про шок серед російських воєнкорів, які очікували на "капітуляцію" України у Вашингтоні. Але цього не сталося і не станеться.

Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД

Андрій Коваленко, загадавши про воєнкорів рф, їх прогнози про швидку "капітуляцію" України, наголосив, що сьогодні у Вашингтоні чогось, на що очікували кремлівські пропагандисти не відбулося.

Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Центру протидії дезінформації РНБО.

Деталі

У російських воєнкорів трохи шок. Деякі з них думали, що сьогодні буде "капітуляція" України, яку путін "мав прийняти на тристоронній зустрічі". А цього не сталося. І не станеться, звісно ж. 

- написав А.Коваленко, керівник ЦПД у своєму ТГ-каналі.

Нагадаємо

Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб пройшли добре. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти

Дональд Трамп заявив, що війна може бути завершена за тиждень-два.

Представниця МЗС рф марія захарова заявила про неприйнятність появи військового контингенту НАТО в Україні

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає захист, подібний до НАТО, за підтримки європейських лідерів.

В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.

Ігор Тележніков

