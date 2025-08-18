Андрій Коваленко, загадавши про воєнкорів рф, їх прогнози про швидку "капітуляцію" України, наголосив, що сьогодні у Вашингтоні чогось, на що очікували кремлівські пропагандисти не відбулося.

Деталі

У російських воєнкорів трохи шок. Деякі з них думали, що сьогодні буде "капітуляція" України, яку путін "мав прийняти на тристоронній зустрічі". А цього не сталося. І не станеться, звісно ж. - написав А.Коваленко, керівник ЦПД у своєму ТГ-каналі.

Нагадаємо

Українська сторона приділила багато уваги тому, щоб пройшли добре. Вибір одягу президентом Зеленським і його товариський тон створювали "безтурботні" моменти.

Дональд Трамп заявив, що війна може бути завершена за тиждень-два.

Представниця МЗС рф марія захарова заявила про неприйнятність появи військового контингенту НАТО в Україні

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає захист, подібний до НАТО, за підтримки європейських лідерів.

В Овальному кабінеті виставлено мапу України, де рожевим кольором позначено 20% території під контролем росії. Це нагадування про поточний стан війни та тиск на Україну.

Трамп вважає, що путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії