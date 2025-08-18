$41.340.11
18:34 • 10742 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 13118 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 11501 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 22551 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 62101 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 42941 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 63817 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 43898 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 123506 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107752 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о шоке среди российских военкоров, ожидавших «капитуляции» Украины в Вашингтоне. Но этого не произошло и не произойдет.

Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД

Андрей Коваленко, упомянув о военкорах РФ, их прогнозах о скорой "капитуляции" Украины, подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне чего-то, на что ожидали кремлевские пропагандисты, не произошло.

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.

Детали

У российских военкоров небольшой шок. Некоторые из них думали, что сегодня будет "капитуляция" Украины, которую Путин "должен был принять на трехсторонней встрече". А этого не произошло. И не произойдет, конечно же.

- написал А. Коваленко, руководитель ЦПД в своем ТГ-канале.

Напомним

Украинская сторона уделила много внимания тому, чтобы все прошло хорошо. Выбор одежды президентом Зеленским и его товарищеский тон создавали "беззаботные" моменты.

Дональд Трамп заявил, что война может быть завершена за неделю-две.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неприемлемости появления военного контингента НАТО в Украине.

Дональд Трамп заявил, что Украина получит защиту, подобную НАТО, при поддержке европейских лидеров.

В Овальном кабинете выставлена карта Украины, где розовым цветом обозначено 20% территории под контролем России. Это напоминание о текущем состоянии войны и давлении на Украину.

Трамп считает, что путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности18.08.25, 22:10 • 1892 просмотра

Игорь Тележников

политика
Владимир Путин
Овальный кабинет
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина