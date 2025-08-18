Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о шоке среди российских военкоров, ожидавших «капитуляции» Украины в Вашингтоне. Но этого не произошло и не произойдет.
Андрей Коваленко, упомянув о военкорах РФ, их прогнозах о скорой "капитуляции" Украины, подчеркнул, что сегодня в Вашингтоне чего-то, на что ожидали кремлевские пропагандисты, не произошло.
Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.
Детали
У российских военкоров небольшой шок. Некоторые из них думали, что сегодня будет "капитуляция" Украины, которую Путин "должен был принять на трехсторонней встрече". А этого не произошло. И не произойдет, конечно же.
Напомним
Украинская сторона уделила много внимания тому, чтобы все прошло хорошо. Выбор одежды президентом Зеленским и его товарищеский тон создавали "беззаботные" моменты.
Дональд Трамп заявил, что война может быть завершена за неделю-две.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неприемлемости появления военного контингента НАТО в Украине.
Дональд Трамп заявил, что Украина получит защиту, подобную НАТО, при поддержке европейских лидеров.
В Овальном кабинете выставлена карта Украины, где розовым цветом обозначено 20% территории под контролем России. Это напоминание о текущем состоянии войны и давлении на Украину.
