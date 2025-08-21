россия усилила гибридные атаки на европейскую инфраструктуру с 2022 года: что известно 21 августа 2025
Киев • УНН
кремль значительно усилил гибридные атаки на критическую инфраструктуру европейских стран. Количество инцидентов выросло в четыре раза в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.
Российская Федерация значительно усилила гибридные атаки на критическую инфраструктуру европейских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований (IISS) и Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Детали
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года количество диверсий стремительно возросло. В 2024 году количество инцидентов увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом (33 инцидента). В 2025 году зафиксировано уже 11 атак.
В отчете говорится о том, что методы российских спецслужб включают в себя:
- поджоги;
- повреждение подводных кабелей в Балтийском море;
- вмешательство в работу GPS;
- хакерские атаки на критическую инфраструктуру и т.д.
Также кремль активно использует онлайн-рекрутинг граждан третьих стран с целью обойти контрразведывательные меры после высылки сотен российских шпионов из Европы. Подобные шаги затрудняют доказательство российской причастности к диверсиям и создает для кремля поле возможностей для манипуляций.
Напомним
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко обратил внимание на шок среди российских пропагандистов, которые ожидали "капитуляции" Украины в Вашингтоне.