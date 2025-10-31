$42.080.01
Директор розвідки США заявила про завершення стратегії "зміни режиму" за Трампа

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила на Близькому Сході, що стратегія Америки "зміни режиму або державотворення" закінчилася за президента Дональда Трампа. Це підкреслює нові пріоритети США в регіоні, зосереджені на економічному процвітанні та стабільності.

Директор розвідки США заявила про завершення стратегії "зміни режиму" за Трампа

Директор національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард заявила у п'ятницю офіційним особам на Близькому Сході, що колишня стратегія Америки "зміни режиму або державотворення" закінчилася за президента Дональда Трампа. Про це пише УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Коментарі Тулсі Габбард перед Манамським діалогом, щорічним самітом з безпеки в Бахрейні, організованим Міжнародним інститутом досліджень безпеки, підкреслюють зауваження Трампа, зроблені під час поїздки на Близький Схід на початку цього року.

Під час другого терміну Трампа попередні американські цілі щодо сприяння правам людини та просування демократії в регіоні були замінені акцентом на економічному процвітанні та регіональній стабільності. Це включає забезпечення припинення вогню, яке зупинило війну між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа, а також припинення 12-денної війни Ізраїлю проти Ірану після відправлення американських бомбардувальників для атаки на іранські ядерні об'єкти.

Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф31.10.25, 20:45 • 2114 переглядiв

Протягом десятиліть наша зовнішня політика була замкнена в контрпродуктивному та нескінченному циклі зміни режиму або державотворення. Це був універсальний підхід, повалення режимів, спроби нав'язати нашу систему управління іншим, втручання в конфлікти, які ледве розуміли, і отримання більшої кількості ворогів, ніж союзників. Результати: витрачені трильйони, незліченна кількість втрачених життів і в багатьох випадках створення більших загроз безпеці 

– сказала Габбард, колишня конгресвумен з Гаваїв та ветеран Національної гвардії армії США.

Ця оцінка відображає власні роздуми Трампа про війни, що розпочалися після терористичних атак 11 вересня 2001 року на Нью-Йорк і Вашингтон. Він досяг угоди під час свого першого терміну про виведення військ з Афганістану, що за часів адміністрації Байдена перетворилося на хаотичний відхід у 2021 році. Тим часом він прийняв тимчасового президента Сирії Ахмада аль-Шараа, колишнього бійця Аль-Каїди, якого колись утримували в американській в'язниці в Іраку.

Але серйозні виклики залишаються, особливо на Близькому Сході. Габбард у своїх коротких зауваженнях зазначила, що припинення вогню в Газі залишається "крихким". Вона також визнала, що Іран залишається проблемою, оскільки голова Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що нещодавно на ядерних об'єктах країни було виявлено поновлення руху.

Шлях уперед не буде простим чи легким, але президент дуже відданий цьому – сказала Габбард.

Доповнення

Американський актор Гаррісон Форд заявив, що нападки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на заходи щодо вирішення кліматичної кризи "лякають його до смерті" та роблять очільника Білого дому одним із найгірших злочинців в історії.

Павло Зінченко

