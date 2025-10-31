$42.080.01
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
"Лякають до смерті": Гаррісон Форд розкритикував згортання Трампом політики щодо клімату

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Американський актор Гаррісон Форд розкритикував президента США Дональда Трампа за його нападки на заходи щодо вирішення кліматичної кризи, назвавши його одним із найгірших злочинців в історії. Форд заявив, що політика Трампа, спрямована на демонтаж кліматичних ініціатив, лякає його до смерті.

"Лякають до смерті": Гаррісон Форд розкритикував згортання Трампом політики щодо клімату

Американський актор Гаррісон Форд заявив, що нападки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на заходи щодо вирішення кліматичної кризи "лякають його до смерті" та роблять очільника Білого дому одним із найгірших злочинців в історії.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У різкій критиці президента Форд заявив, що Трамп "не має жодної політики, у нього є примхи. Це мене до смерті лякає. Невігластво, зарозумілість, брехня, підступність. Трамп знає краще, але він є інструментом статус-кво, і він заробляє гроші всіма силами, поки світ котиться до біса".

Легендарний актор "Зоряних війн" та "Індіани Джонса", якому 83 роки, додав: "Це неймовірно. Я не знаю більшого злочинця в історії".

Під час свого другого президентського терміну Трамп взявся за демонтаж заходів щодо захисту клімату та чистого повітря, зупинив проєкти чистої енергетики, закликав нафтогазові компанії "бурити, крихітко, бурити" для видобутку викопного палива, яке перегріває планету, звільнив сотні вчених, видаливши їхні роботи, і навіть заборонив згадки про "зміну клімату" та "викиди" в уряді.

Трамп, який знову вивів США з Паризької кліматичної угоди, також націлився на кліматичну політику інших країн, тиснучи на Велику Британію, щоб вона знесла свої "потворні" вітрові турбіни на користь збільшення видобутку нафти та вимагаючи, щоб Європейський Союз скасував свої кліматичні правила та закуповував більше американської нафти та газу.

Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 31.10.25, 19:42 • 9616 переглядiв

Зміна клімату була "найбільшою аферою, коли-небудь скоєною у світі", – сказав Трамп під час виступу в Організації Об’єднаних Націй минулого місяця.

Якщо ви не втечете від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає невдачі. Вам потрібні міцні кордони та традиційні джерела енергії, якщо ви хочете знову стати великими

Форд, давній захисник довкілля, заявив, що неприязнь Трампа до вітрових турбін пояснюється тим, що "він просто не бачив золотої", і що спадщина президента щодо кліматичної кризи буде "явним виявом невігластва, зарозумілості та навмисних хитрощів".

Світ, включаючи США, другого за величиною забруднювача вуглецю, продовжує відставати у зусиллях щодо скорочення викидів, що нагрівають планету, щоб стримати катастрофу, подібну до катастрофи, яку цього тижня постраждала Ямайка, що постраждала від урагану 5-ї категорії, який, за словами вчених, ймовірно, був прискорений теплішою атмосферою та океаном.

Раніше цього року самого Форда довелося евакуювати через величезні лісові пожежі, що охопили частину Лос-Анджелеса (і їхня ймовірність стала більшою через глобальне потепління), хоча його будинок у Брентвуді був уникнути руйнувань, на відміну від будинків багатьох інших знаменитостей.

Зростання глобальної температури також завдає шкоди не лише таким вражаючим катастрофам, як ураган Мелісса та пожежі в Лос-Анджелесі, а й великим дослідженням, проведеним цього тижня, виявлено, що надлишкове тепло зараз вбиває одну людину щохвилини у всьому світі.

Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ31.10.25, 19:29 • 14543 перегляди

Я знав, що це станеться, я проповідував це вже 30 років. Все, що ми говорили про зміну клімату, справдилося. Чому цього недостатньо, щоб налякати людей і змінити їхню поведінку? Через усталений статус-кво

- сказав Форд про ці катастрофи, спричинені кліматом.

Однак світ дедалі більше переходить на чистіші форми енергії, хоча й повільнішими темпами, ніж потрібно для запобігання ескалації кліматичних наслідків, і Форд сказав, що сподівається, що бачення Трампа, засноване на домінуванні викопного палива, не переможе.  

Він втрачає позиції, бо все, що він каже, – брехня. Я впевнений, що ми можемо пом’якшити наслідки [зміни клімату], що ми можемо виграти час для зміни поведінки, для створення нових технологій, щоб більш повно зосередитися на впровадженні цієї політики

- сказав Форд.

Доповнення

 Білий дім привітав американців з Геловіном, оприлюднивши світлини, на яких Дональд та Меланія Трамп роздають солодощі дітям.

Павло Зінченко

