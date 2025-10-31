"Лякають до смерті": Гаррісон Форд розкритикував згортання Трампом політики щодо клімату

Американський актор Гаррісон Форд заявив, що нападки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на заходи щодо вирішення кліматичної кризи "лякають його до смерті" та роблять очільника Білого дому одним із найгірших злочинців в історії.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У різкій критиці президента Форд заявив, що Трамп "не має жодної політики, у нього є примхи. Це мене до смерті лякає. Невігластво, зарозумілість, брехня, підступність. Трамп знає краще, але він є інструментом статус-кво, і він заробляє гроші всіма силами, поки світ котиться до біса".

Легендарний актор "Зоряних війн" та "Індіани Джонса", якому 83 роки, додав: "Це неймовірно. Я не знаю більшого злочинця в історії".

Під час свого другого президентського терміну Трамп взявся за демонтаж заходів щодо захисту клімату та чистого повітря, зупинив проєкти чистої енергетики, закликав нафтогазові компанії "бурити, крихітко, бурити" для видобутку викопного палива, яке перегріває планету, звільнив сотні вчених, видаливши їхні роботи, і навіть заборонив згадки про "зміну клімату" та "викиди" в уряді.

Трамп, який знову вивів США з Паризької кліматичної угоди, також націлився на кліматичну політику інших країн, тиснучи на Велику Британію, щоб вона знесла свої "потворні" вітрові турбіни на користь збільшення видобутку нафти та вимагаючи, щоб Європейський Союз скасував свої кліматичні правила та закуповував більше американської нафти та газу.

Зміна клімату була "найбільшою аферою, коли-небудь скоєною у світі", – сказав Трамп під час виступу в Організації Об’єднаних Націй минулого місяця.

Якщо ви не втечете від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає невдачі. Вам потрібні міцні кордони та традиційні джерела енергії, якщо ви хочете знову стати великими

Форд, давній захисник довкілля, заявив, що неприязнь Трампа до вітрових турбін пояснюється тим, що "він просто не бачив золотої", і що спадщина президента щодо кліматичної кризи буде "явним виявом невігластва, зарозумілості та навмисних хитрощів".

Світ, включаючи США, другого за величиною забруднювача вуглецю, продовжує відставати у зусиллях щодо скорочення викидів, що нагрівають планету, щоб стримати катастрофу, подібну до катастрофи, яку цього тижня постраждала Ямайка, що постраждала від урагану 5-ї категорії, який, за словами вчених, ймовірно, був прискорений теплішою атмосферою та океаном.

Раніше цього року самого Форда довелося евакуювати через величезні лісові пожежі, що охопили частину Лос-Анджелеса (і їхня ймовірність стала більшою через глобальне потепління), хоча його будинок у Брентвуді був уникнути руйнувань, на відміну від будинків багатьох інших знаменитостей.

Зростання глобальної температури також завдає шкоди не лише таким вражаючим катастрофам, як ураган Мелісса та пожежі в Лос-Анджелесі, а й великим дослідженням, проведеним цього тижня, виявлено, що надлишкове тепло зараз вбиває одну людину щохвилини у всьому світі.

Я знав, що це станеться, я проповідував це вже 30 років. Все, що ми говорили про зміну клімату, справдилося. Чому цього недостатньо, щоб налякати людей і змінити їхню поведінку? Через усталений статус-кво - сказав Форд про ці катастрофи, спричинені кліматом.

Однак світ дедалі більше переходить на чистіші форми енергії, хоча й повільнішими темпами, ніж потрібно для запобігання ескалації кліматичних наслідків, і Форд сказав, що сподівається, що бачення Трампа, засноване на домінуванні викопного палива, не переможе.

Він втрачає позиції, бо все, що він каже, – брехня. Я впевнений, що ми можемо пом’якшити наслідки [зміни клімату], що ми можемо виграти час для зміни поведінки, для створення нових технологій, щоб більш повно зосередитися на впровадженні цієї політики - сказав Форд.

Доповнення

