«Пугает до смерти»: Харрисон Форд раскритиковал сворачивание Трампом политики по климату
Киев • УНН
Американский актер Харрисон Форд раскритиковал президента США Дональда Трампа за его нападки на меры по разрешению климатического кризиса, назвав его одним из худших преступников в истории. Форд заявил, что политика Трампа, направленная на демонтаж климатических инициатив, пугает его до смерти.
Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
В резкой критике президента Форд заявил, что у Трампа "нет никакой политики, у него есть прихоти. Это меня до смерти пугает. Невежество, высокомерие, ложь, коварство. Трамп знает лучше, но он является инструментом статус-кво, и он зарабатывает деньги всеми силами, пока мир катится к черту".
Легендарный актер "Звездных войн" и "Индианы Джонса", которому 83 года, добавил: "Это невероятно. Я не знаю большего преступника в истории".
Во время своего второго президентского срока Трамп взялся за демонтаж мер по защите климата и чистого воздуха, остановил проекты чистой энергетики, призвал нефтегазовые компании "бурить, крошка, бурить" для добычи ископаемого топлива, которое перегревает планету, уволил сотни ученых, удалив их работы, и даже запретил упоминания о "изменении климата" и "выбросах" в правительстве.
Трамп, который снова вывел США из Парижского климатического соглашения, также нацелился на климатическую политику других стран, давя на Великобританию, чтобы она снесла свои "уродливые" ветровые турбины в пользу увеличения добычи нефти и требуя, чтобы Европейский Союз отменил свои климатические правила и закупал больше американской нефти и газа.
Изменение климата было "величайшей аферой, когда-либо совершенной в мире", – сказал Трамп во время выступления в Организации Объединенных Наций в прошлом месяце.
Если вы не убежите от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит неудачу. Вам нужны крепкие границы и традиционные источники энергии, если вы хотите снова стать великими
Форд, давний защитник окружающей среды, заявил, что неприязнь Трампа к ветровым турбинам объясняется тем, что "он просто не видел золотой", и что наследие президента в отношении климатического кризиса будет "явным проявлением невежества, высокомерия и преднамеренных хитростей".
Мир, включая США, второго по величине загрязнителя углерода, продолжает отставать в усилиях по сокращению выбросов, нагревающих планету, чтобы сдержать катастрофу, подобную катастрофе, которую на этой неделе пострадала Ямайка, пострадавшая от урагана 5-й категории, который, по словам ученых, вероятно, был ускорен более теплой атмосферой и океаном.
Ранее в этом году самого Форда пришлось эвакуировать из-за огромных лесных пожаров, охвативших часть Лос-Анджелеса (и их вероятность стала больше из-за глобального потепления), хотя его дом в Брентвуде избежал разрушений, в отличие от домов многих других знаменитостей.
Рост глобальной температуры также наносит ущерб не только таким впечатляющим катастрофам, как ураган Мелисса и пожары в Лос-Анджелесе, но и крупным исследованиям, проведенным на этой неделе, выявлено, что избыточное тепло сейчас убивает одного человека каждую минуту во всем мире.
Я знал, что это произойдет, я проповедовал это уже 30 лет. Все, что мы говорили об изменении климата, сбылось. Почему этого недостаточно, чтобы напугать людей и изменить их поведение? Из-за устоявшегося статус-кво
Однако мир все больше переходит на более чистые формы энергии, хотя и более медленными темпами, чем необходимо для предотвращения эскалации климатических последствий, и Форд сказал, что надеется, что видение Трампа, основанное на доминировании ископаемого топлива, не победит.
Он теряет позиции, потому что все, что он говорит, – ложь. Я уверен, что мы можем смягчить последствия [изменения климата], что мы можем выиграть время для изменения поведения, для создания новых технологий, чтобы более полно сосредоточиться на внедрении этой политики
Дополнение
