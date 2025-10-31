Директор разведки США заявила о завершении стратегии "смены режима" при Трампе

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард заявила в пятницу официальным лицам на Ближнем Востоке, что бывшая стратегия Америки "смены режима или государственного строительства" закончилась при президенте Дональде Трампе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Комментарии Тулси Габбард перед Манамским диалогом, ежегодным саммитом по безопасности в Бахрейне, организованным Международным институтом исследований безопасности, подчеркивают замечания Трампа, сделанные во время поездки на Ближний Восток в начале этого года.

Во время второго срока Трампа предыдущие американские цели по содействию правам человека и продвижению демократии в регионе были заменены акцентом на экономическом процветании и региональной стабильности. Это включает обеспечение прекращения огня, которое остановило войну между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также прекращение 12-дневной войны Израиля против Ирана после отправки американских бомбардировщиков для атаки на иранские ядерные объекты.

На протяжении десятилетий наша внешняя политика была замкнута в контрпродуктивном и бесконечном цикле смены режима или государственного строительства. Это был универсальный подход, свержение режимов, попытки навязать нашу систему управления другим, вмешательство в конфликты, которые едва понимали, и получение большего количества врагов, чем союзников. Результаты: потрачены триллионы, бесчисленное количество потерянных жизней и во многих случаях создание больших угроз безопасности – сказала Габбард, бывшая конгрессвумен с Гавайев и ветеран Национальной гвардии армии США.

Эта оценка отражает собственные размышления Трампа о войнах, начавшихся после террористических атак 11 сентября 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон. Он достиг соглашения во время своего первого срока о выводе войск из Афганистана, что во времена администрации Байдена превратилось в хаотичный отход в 2021 году. Тем временем он принял временного президента Сирии Ахмада аль-Шараа, бывшего бойца Аль-Каиды, которого когда-то удерживали в американской тюрьме в Ираке.

Но серьезные вызовы остаются, особенно на Ближнем Востоке. Габбард в своих кратких замечаниях отметила, что прекращение огня в Газе остается "хрупким". Она также признала, что Иран остается проблемой, поскольку глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что недавно на ядерных объектах страны было обнаружено возобновление движения.

Путь вперед не будет простым или легким, но президент очень предан этому – сказала Габбард.

Дополнение

