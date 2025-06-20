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Politico: ЄС відмовиться від пропозиції знизити стелю ціни на нафту з рф через конфлікт на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Європейський Союз не буде знижувати стелю цін на російську нафту через загострення конфлікту на Близькому Сході. Пропозиція про зниження ціни з 60 до 45 доларів за барель відкладена через нестабільність ринку.

Politico: ЄС відмовиться від пропозиції знизити стелю ціни на нафту з рф через конфлікт на Близькому Сході

Європейський Союз відмовиться запровадити жорстке нове цінове обмеження на експорт російської нафти, що фінансує війну кремля в Україні, через побоювання, що новий конфлікт на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Пропозицію, яка передбачала б зниження максимальної ціни на нафту для москви з 60 доларів за барель до 45 доларів, мали обговорити в понеділок у Брюсселі міністри закордонних справ країн блоку.

Однак двоє дипломатів підтвердили POLITICO, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном означає, що план більше не працює.

Ідея зниження граничної ціни, ймовірно, не спрацює через міжнародну ситуацію на Близькому Сході та її нестабільність

- сказав один дипломат, якому надано право залишитися анонімним, щоб відверто розповісти про політику, чутливу до ринкових факторів.

"На зустрічі G7 цього тижня всі країни погодилися, що вони воліли б не приймати рішення зараз", – додав дипломат.

"Ціни були досить близькі до ліміту; але зараз ціни то зростають, то падають, ситуація на даний момент надто нестабільна".

На саміті G7 у Канаді президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що чинні заходи "мали незначний ефект, але в останні дні ми побачили, що ціна на нафту зросла і діюча межа цін виконує свою функцію... Тож наразі тиск на зниження межі цін на нафту незначний".

Пропозиція щодо обмеження цін на нафту в 45 доларів за барель призведе до втрати росією мільярдів доларів доходів від продажу нафти, оскільки вона намагається підтримувати високий рівень військових витрат і закривати діри у своєму національному бюджеті.

Єврокомісія готує план заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року - Reuters17.06.25, 13:10 • 4720 переглядiв

Після того, як зниження граничної ціни було спочатку запропоновано Україною, воно було включено до тексту 18-го пакету санкцій ЄС , представленого на початку цього місяця. Однак, експерти зазначають, що без підтримки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа реалізація цієї ідеї буде неможливою.

"Зниження обмеження без згоди США було б неефективним", – сказала Марія Шагіна, експерт із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень. "Задумане як картель покупців, обмеження потребує участі США".

Шагіна також наголосила на посиленні правозастосування, "оскільки наразі близько 90 відсотків російської сирої нафти постачається вище встановленого рівня ціни".

Ціни на нафту різко зросли з тих пір, як Ізраїль та Іран почали торгівлю ударами. Міністри закордонних справ європейських країн зустрінуться зі своїми іранськими колегами в Женеві в п'ятницю, тоді як Трамп може наказати завдати удару по найкраще укріплених ядерних об'єктах тегеранського режиму.

Нагадаємо

Ціни на нафту марки Brent скоротили зростання з попередньої сесії і впали майже на $2 у п'ятницю після того, як Білий дім відклав рішення про участь США в ізраїльсько-іранському конфлікті, але вони все ще прямують до третього тижня поспіль у плюсі.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Новини Світу
Brent
Ізраїль
Geneva
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Європейська комісія
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссельський столичний регіон
Канада
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
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