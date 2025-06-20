Politico: ЕС откажется от предложения снизить потолок цены на нефть из рф из-за конфликта на Ближнем Востоке

Европейский Союз откажется ввести жесткое новое ценовое ограничение на экспорт российской нефти, финансирующий войну кремля в Украине, из-за опасений, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Предложение, которое предусматривало бы снижение максимальной цены на нефть для москвы с 60 долларов за баррель до 45 долларов, должны были обсудить в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран блока.

Однако двое дипломатов подтвердили POLITICO, что обострение конфликта между Израилем и Ираном означает, что план больше не работает.

Идея снижения предельной цены, вероятно, не сработает из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности - сказал один дипломат, которому предоставлено право остаться анонимным, чтобы откровенно рассказать о политике, чувствительной к рыночным факторам.

"На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение сейчас", – добавил дипломат.

"Цены были достаточно близки к лимиту; но сейчас цены то растут, то падают, ситуация на данный момент слишком нестабильна".

На саммите G7 в Канаде президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что действующие меры "имели незначительный эффект, но в последние дни мы увидели, что цена на нефть выросла и действующий предел цен выполняет свою функцию... Так что пока давление на снижение предела цен на нефть незначительно".

Предложение по ограничению цен на нефть в 45 долларов за баррель приведет к потере Россией миллиардов долларов доходов от продажи нефти, поскольку она пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и закрывать дыры в своем национальном бюджете.

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После того, как снижение предельной цены было изначально предложено Украиной, оно было включено в текст 18-го пакета санкций ЕС, представленного в начале этого месяца. Однако эксперты отмечают, что без поддержки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа реализация этой идеи будет невозможной.

"Снижение ограничения без согласия США было бы неэффективным", – сказала Мария Шагина, эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований. "Задуманное как картель покупателей, ограничение требует участия США".

Шагина также подчеркнула усиление правоприменения, "поскольку сейчас около 90 процентов российской сырой нефти поставляется выше установленного уровня цены".

Цены на нефть резко выросли с тех пор, как Израиль и Иран начали торговать ударами. Министры иностранных дел европейских стран встретятся со своими иранскими коллегами в Женеве в пятницу, тогда как Трамп может приказать нанести удар по наилучшим образом укрепленным ядерным объектам тегеранского режима.

Напомним

Цены на нефть марки Brent сократили рост с предыдущей сессии и упали почти на $2 в пятницу после того, как Белый дом отложил решение об участии США в израильско-иранском конфликте, но они все еще направляются к третьей неделе подряд в плюсе.