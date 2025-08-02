росія скоротила гібридні атаки і диверсії в Європі: що стало причиною
Київ • УНН
Кількість російських гібридних атак у Європі значно скоротилася у 2025 році порівняно з 2024 роком. Однією з причин є вербування некомпетентних виконавців серед дрібних злочинців.
росія у 2025 році скоротила кількість гібридних атак і диверсій в країнах Європи. Однією з причин є некомпетентність диверсантів, яких вербують серед дрібних злочинців, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, в період з січня по травень 2025 року в країнах Європи сталось 11 інцидентів, які назвали російськими гібридними атаками. Натомість в 2024 році даний показник перевищив 30 випадків.
Водночас декілька західних чиновників, які побажали залишитися анонімними, росіяни могли стримати атаки на європейські країни, адже кремль не хотів псувати свої відносини з президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, потенційні виконавці, яких росія вербує серед випадкових людей, менш охоче погоджуються на таку роботу. Також однією з можливих причин скорочення диверсії в Європі може бути зосередження уваги російських спецслужб на здійсненні диверсійних актів на території України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що мексиканські спецслужби попередили своїх українських колег, що деякі добровольці з Мексики могли піти воювати за Україну, щоб навчитися пілотувати дрони, а потім передати ці знання злочинним організаціям.