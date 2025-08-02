В 2025 году россия сократила количество гибридных атак и диверсий в странах Европы. Одной из причин является некомпетентность диверсантов, которых вербуют среди мелких преступников, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Международного института стратегических исследований, в период с января по май 2025 года в странах Европы произошло 11 инцидентов, которые назвали российскими гибридными атаками. В то же время в 2024 году данный показатель превысил 30 случаев.

В то же время несколько западных чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявили, что россияне могли сдержать атаки на европейские страны, так как кремль не хотел портить свои отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, потенциальные исполнители, которых россия вербует среди случайных людей, менее охотно соглашаются на такую работу. Также одной из возможных причин сокращения диверсий в Европе может быть сосредоточение внимания российских спецслужб на осуществлении диверсионных актов на территории Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что мексиканские спецслужбы предупредили своих украинских коллег, что некоторые добровольцы из Мексики могли пойти воевать за Украину, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания преступным организациям.