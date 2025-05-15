Європі знадобиться 25 років та 1 трлн дол, щоб замінити контингент США на своїй території - Politico
Київ • УНН
Дослідження IISS показало, що вихід США з Європи зробить НАТО вразливим до РФ. Заміна обладнання та персоналу США коштуватиме близько трильйона доларів протягом 25 років.
Європа існувати без військової підтримки з боку Сполучених Штатів, але повноцінна заміна американців європейськими військовими займе чверть століття і до одного трильйону доларів. Про це пише УНН з посиланням на Politicо.
Деталі
Дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS), опубліковане в четвер, показало, що гіпотетичний вихід США з Європи зробить членів НАТО на континенті вразливими до російської загрози та поставить перед "важким вибором" щодо того, як заповнити величезні прогалини.
Вартість аналогічної заміни американського обладнання та персоналу становитиме приблизно один трильйон доларів протягом 25 років, згідно з дослідженням. Це включає одноразові витрати на закупівлю на суму від 226 до 344 мільярдів доларів — залежно від якості придбаного обладнання — та додаткові витрати, пов'язані з військовим утриманням, персоналом та підтримкою.
Найдорожчою статтею у списку покупок будуть 400 тактичних бойових літаків, за ними йдуть 20 есмінців та 24 далекобійні ракети класу "земля-повітря".
IISS також підрахував, що у разі масштабної військової операції з протидії російській атаці вартість заміни американського персоналу (за оцінками, 128 000 військовослужбовців) перевищить 12 мільярдів доларів.
Оцінка не враховує інші очевидні прогалини, вартість яких важче оцінити. До них належать командування та управління, координація, космос, розвідка та спостереження, а також вартість ядерної зброї.
Європейцям також доведеться обійняти певні керівні посади, такі як посада верховного головнокомандувача союзних збройних сил у Європі — командувача НАТО на континенті та друга за рангом військова посада. З відходом США їм також доведеться активізувати зусилля з дипломатичної координації.
Доповнення
Агентство Європейського Союзу з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) очолило масштабне міжнародне розслідування щодо ймовірних корупційних схем у процесі закупівлі військового обладнання для Північноатлантичного альянсу.