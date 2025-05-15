Европе понадобится 25 лет и 1 трлн долл., чтобы заменить контингент США на своей территории - Politico

Европа может существовать без военной поддержки со стороны Соединенных Штатов, но полноценная замена американцев европейскими военными займет четверть века и до одного триллиона долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Исследование Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), опубликованное в четверг, показало, что гипотетический выход США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми к российской угрозе и поставит перед "тяжелым выбором" относительно того, как заполнить огромные пробелы.

Стоимость аналогичной замены американского оборудования и персонала составит примерно один триллион долларов в течение 25 лет, согласно исследованию. Это включает одноразовые расходы на закупку на сумму от 226 до 344 миллиардов долларов — в зависимости от качества приобретенного оборудования — и дополнительные расходы, связанные с военным содержанием, персоналом и поддержкой.

Самой дорогой статьей в списке покупок будут 400 тактических боевых самолетов, за ними следуют 20 эсминцев и 24 дальнобойные ракеты класса "земля-воздух".

IISS также подсчитал, что в случае масштабной военной операции по противодействию российской атаке стоимость замены американского персонала (по оценкам, 128 000 военнослужащих) превысит 12 миллиардов долларов.

Оценка не учитывает другие очевидные пробелы, стоимость которых труднее оценить. К ним относятся командование и управление, координация, космос, разведка и наблюдение, а также стоимость ядерного оружия.

Европейцам также придется занять определенные руководящие должности, такие как должность верховного главнокомандующего союзных вооруженных сил в Европе — командующего НАТО на континенте и вторая по рангу военная должность. С уходом США им также придется активизировать усилия по дипломатической координации.

Дополнение

Агентство Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) возглавило масштабное международное расследование относительно вероятных коррупционных схем в процессе закупки военного оборудования для Североатлантического альянса.