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Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
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Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
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Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT

Київ • УНН

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Адміністрація Дональда Трампа пом'якшила санкції проти рф, що дозволило пов'язаним компаніям перекачувати кошти та критично важливі компоненти. Це спричинило зменшення ефективності існуючих обмежень, дозволяючи імпорт комп'ютерних чіпів та військового обладнання.

Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT

Президент США Дональд Трамп не ввів жодних нових санкцій проти росії, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. У деяких випадках адміністрація пом'якшила обмеження. А без нових, як кажуть аналітики, заходи, що існують, втрачають свою силу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

Деталі

В результаті цього у нових підставних компаній з'явилася можливість перекачувати в росію кошти та критично важливі компоненти, включаючи комп'ютерні чіпи та військове обладнання, які інакше були б відрізані від Кремля, свідчать торгові та корпоративні записи

- пише NYT.

Зазначається, що санкції стали центральним елементом зусиль Заходу щодо ізоляції рф після її вторгнення в Україну у 2022 році. Ці зусилля перетворилися на міжнародну гру в "кішки-мишки", оскільки схеми ухилення від сплати податків регулярно виникали по всьому світу.

Підхід Трампа до економічного державного управління полягає в тому, щоб чинити тиск, отримувати важелі впливу та намагатися досягти найкращої можливої угоди. З якоїсь причини, у випадку з росією, він не хоче мати жодних важелів впливу на путіна 

– сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

Адміністрація Байдена в середньому запроваджувала понад 170 нових санкцій на місяць проти організацій, пов'язаних з росією, з 2022 по 2024 рік. Серед цілей були виробництво нафти та зброї, закупівля технологій та банківська справа.

Загалом адміністрація Байдена запровадила понад 6200 блокувань щодо фізичних осіб, компаній, суден та літаків, пов'язаних з росією. Згідно з аналізом даних Міністерства фінансів, проведеним Times, в останні тижні перебування на посаді Байдена США ще більше посилили тиск, видавши майже втричі більше, ніж у середньому за місяць.

Як пише NYT, наслідки цього тиску вже починають зникати.

Огляд торгових записів, онлайн-списків та корпоративних документів, проведений Times, виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі, які рекламують негайний продаж обмежених комп'ютерних чіпів росії. Жодна з компаній не перебуває під санкціями. Якщо на одну компанію накладуть обмеження, багато інших готові зайняти її місце

 - йдеться в статті.

Одна з цих фірм, HK GST Limited, рекламує чіпи, необхідні для російських крилатих ракет, зокрема Х-101, яка нещодавно була використана під час удару по Києву, в результаті якого загинули 10 мирних жителів.

Фірма була зареєстрована в Гонконзі дев'ять місяців тому, а її веб-сайт було створено в лютому. Аналіз даних хостингу веб-сайтів, володіння доменами, шаблонів коду та контактних даних пов'язує компанію з мережею з чотирьох аналогічних дистриб'юторів електроніки, включаючи сінгапурську ChipsX та Carbon Fiber Global, виробника високопродуктивних деталей для безпілотників, що базується в Китаї. Усі ці компанії були створені протягом останніх трьох років.

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Кілька компаній мережі відправили до росії компоненти, що підпадають під обмеження, порушуючи правила експортного контролю США, як свідчать торгівельні дані, онлайн-списки та записи про реєстрацію компаній. Представник Carbon Fiber Global заперечив, що компанія або ChipsX продавали росії товари, що підпадають під обмеження, але відмовився відповідати на запитання щодо інших компаній мережі 

- зазначається в статті.

Щоб санкції спрацювали, потрібно продовжувати бігти, аби просто залишатися на місці

– сказала економістка Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова.

Вона додала, що без "постійного підтримання" обмежень російські обхідні шляхи можуть стати реальністю, зокрема створення тіньових компаній, таких як HK GST Limited та ChipsX.

NYT підкреслює, що різка зміна санкціонування США підкреслює невтручання Трампа у справи росії, навіть попри ескалацію бойових дій у регіоні.

З початку року росія активізувала свою кампанію в Україні, здійснюючи хвилі атак безпілотників та ракет, які призвели до численних загиблих та значної шкоди цивільній інфраструктурі. Аналітики кажуть, що кремль швидко скористався зростаючим відступом Америки, щоб посилити свою перевагу на полі бою.

Бездіяльність Трампа викликала критику як з боку республіканських, так і з боку демократичних законодавців, які стверджують, що адміністрація підриває зусилля Заходу щодо протистояння російській агресії.

У своїй заяві речник Білого дому заявив, що Трамп закликає лідерів росії та України "зупинити вбивства, зберігаючи при цьому всі варіанти".

NYT зазначає, що дані свідчать, що президент агресивно використовував санкції в інших сферах. За останні шість місяців Трамп запровадив понад 280 нових обмежень проти Ірану, спрямованих проти осіб, причетних до фінансування тероризму. Він також покарав суддів Міжнародного кримінального суду за розслідування можливих воєнних злочинів Ізраїлю. І він використовував санкції для боротьби з торгівлею наркотиками та кіберзлочинними групами.

Натомість адміністрація Трампа послабила деякі обмеження щодо росії. У квітні Міністерство фінансів, яке відповідає за адміністрування та забезпечення дотримання санкцій, непомітно зняло обмеження, що були накладені на Каріну Ротенберг, дружину російського олігарха. Чоловік Ротенберг, Борис, заробив статок у будівництві та енергетиці, і як друг дитинства пана путіна, він був центральною фігурою у близькому оточенні російського президента протягом десятиліть

- пише NYT.

Оголошення, розміщене внизу звичайного бюлетеня, опублікованого у квітні, не пояснювало вилучення Ротенберг зі списку санкцій. Це було незвичайне вилучення. Ротенберг, громадянка США, була однією з перших громадян росії, які зіткнулися з санкціями після російського вторгнення.

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У лютому Міністерство юстиції закрило оперативну групу KleptoCapture, підрозділ, сформований у 2022 році для виявлення та вилучення активів, що належать російським олігархам по всьому світу, які перебували під санкціями. Ця оперативна група координувала розслідування між різними відомствами, що призвело до гучних вилучень розкішних яхт, нерухомості та приватних літаків. За словами екскерівника KleptoCapture Ендрю Адамса, Міністерство юстиції нещодавно створило оперативну групу з подібною структурою, яка зосередиться на ХАМАС.

Зазначається, що росія також помітно виключилася з тарифів Білого дому "День визволення", які були спрямовані на торгівлю майже з усіма іншими країнами. Згідно з даними Бюро перепису населення, США імпортували російських товарів на суму понад 3 мільярди доларів у 2024 році, що більше, ніж вони ввезли з Греції чи Єгипту.

Відмова від тарифів вразила експертів, особливо враховуючи те, що Трамп вихвалявся здатністю імпортних податків залучити країни до переговорів. За словами Фішмана, він використовував тарифи не лише як торгівельний інструмент, а й як "форму санкцій".

Разом ці дії сигналізують про те, що США тепер більш охоче терплять війну росії та менше зацікавлені в її придушенні, сказала старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

Відступ Америки дозволив Європейському Союзу взяти на себе ініціативу щодо запровадження санкцій проти росії.

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За даними аналізу Times, обмеження ЄС досі були загалом набагато менш всеохоплюючими, особливо коли йдеться про компанії та осіб за межами росії, які допомагають москві обходити санкції. Ці так звані мережі третіх країн є важливими каналами зв'язку для кремля, щоб підтримувати свої ланцюги поставок воєнного часу.

Кількість санкцій, запроваджених Сполученими Штатами на сьогодні, перевищує кількість санкцій Європейського Союзу більш ніж у два рази. Але, кажуть експерти, це співвідношення починає змінюватися.

У минулому США очолювали ці зусилля з геополітичних причин. Але це кардинально змінилося. Європа взяла на себе ініціативу

— сказав науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Максиміліан Гесс.

Однак члени Конгресу почали наполягати на законодавчих зусиллях, спрямованих проти росії.

Доповнення

Днями сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.

Грем заявляв, що у Сенаті планують ухвалити закон про запровадження руйнівних санкцій проти росії у відповідь на дії володимира путіна щодо України. Також він пропонує внести поправку у свій законопроект про санкції проти росії, щоб звільнити країни, які сприяють обороноздатності України, від 500-відсоткового мита на торгівлю з країною-агресором.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Міністерство юстиції США
Міністерство фінансів США
Ізраїль
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
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