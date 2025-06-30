ЄС офіційно продовжив санкції проти росії на пів року

Європейський Союз сьогодні офіційно продовжив секторальні санкції проти росії, повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у понеділок, пише УНН.

Сьогодні ЄС офіційно погодився продовжити секторальні санкції проти росії. Ми продовжуватимемо тиснути на москву, щоб вона припинила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність росії вести війну - написала голова дипломатії ЄС у X.

Деталі

"Рада (ЄС) сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС з огляду на продовження дій російської федерації, що дестабілізують ситуацію в Україні, ще на 6 місяців, до 31 січня 2026 року", - зазначили у євроінституції.

Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу нафти та деяких нафтопродуктів, поставлених морем, з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються кремлем. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

Нагадаємо

Чергове продовження санкцій проти росії було схвалено на рівні Європейської ради 26 червня ввечері. Заходи вимагають одноголосного схвалення кожні шість місяців, і Угорщина та Словаччина раніше погрожували взяти цю угоду заручниками в обмін на поступки.