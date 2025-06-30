ЕС официально продлил санкции против россии на полгода

Европейский Союз сегодня официально продлил секторальные санкции против России, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в понедельник, пишет УНН.

Сегодня ЕС официально согласился продлить секторальные санкции против России. Мы будем продолжать давить на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине. Каждая санкция ослабляет способность России вести войну. - написала глава дипломатии ЕС в X.

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"Совет (ЕС) сегодня продлил ограничительные меры ЕС ввиду продолжения действий Российской Федерации, дестабилизирующих ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года", - отметили в евроинституции.

Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины.

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также включают: запрет на импорт или передачу нефти и некоторых нефтепродуктов, поставляемых морем, из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановку деятельности и лицензий на вещание в Европейском Союзе нескольких дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

Напомним

Очередное продление санкций против России было одобрено на уровне Европейского совета вечером 26 июня. Меры требуют единогласного одобрения каждые шесть месяцев, и Венгрия и Словакия ранее угрожали взять это соглашение в заложники в обмен на уступки.