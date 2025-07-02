Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT

Президент США Дональд Трамп не ввел никаких новых санкций против россии, связанных с полномасштабным вторжением в Украину. В некоторых случаях администрация смягчила ограничения. А без новых, как говорят аналитики, существующие меры теряют свою силу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

В результате этого у новых подставных компаний появилась возможность перекачивать в россию средства и критически важные компоненты, включая компьютерные чипы и военное оборудование, которые иначе были бы отрезаны от Кремля, свидетельствуют торговые и корпоративные записи — пишет NYT.

Отмечается, что санкции стали центральным элементом усилий Запада по изоляции рф после ее вторжения в Украину в 2022 году. Эти усилия превратились в международную игру в "кошки-мышки", поскольку схемы уклонения от уплаты налогов регулярно возникали по всему миру.

Подход Трампа к экономическому государственному управлению заключается в том, чтобы оказывать давление, получать рычаги влияния и пытаться достичь наилучшей возможной сделки. По какой-то причине, в случае с россией, он не хочет иметь никаких рычагов влияния на путина – сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Администрация Байдена в среднем вводила более 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с россией, с 2022 по 2024 год. Среди целей были производство нефти и оружия, закупка технологий и банковское дело.

В общей сложности администрация Байдена ввела более 6200 блокировок в отношении физических лиц, компаний, судов и самолетов, связанных с россией. Согласно анализу данных Министерства финансов, проведенному Times, в последние недели пребывания Байдена на посту США еще больше усилили давление, выдав почти в три раза больше, чем в среднем за месяц.

Как пишет NYT, последствия этого давления уже начинают исчезать.

Обзор торговых записей, онлайн-списков и корпоративных документов, проведенный Times, выявил более 130 компаний в материковом Китае и Гонконге, которые рекламируют немедленную продажу ограниченных компьютерных чипов россии. Ни одна из компаний не находится под санкциями. Если на одну компанию наложат ограничения, многие другие готовы занять ее место - говорится в статье.

Одна из этих фирм, HK GST Limited, рекламирует чипы, необходимые для российских крылатых ракет, в частности Х-101, которая недавно была использована во время удара по Киеву, в результате которого погибли 10 мирных жителей.

Фирма была зарегистрирована в Гонконге девять месяцев назад, а ее веб-сайт был создан в феврале. Анализ данных хостинга веб-сайтов, владения доменами, шаблонов кода и контактных данных связывает компанию с сетью из четырех аналогичных дистрибьюторов электроники, включая сингапурскую ChipsX и Carbon Fiber Global, производителя высокопроизводительных деталей для беспилотников, базирующегося в Китае. Все эти компании были созданы в течение последних трех лет.

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Несколько компаний сети отправили в россию компоненты, подпадающие под ограничения, нарушая правила экспортного контроля США, как свидетельствуют торговые данные, онлайн-списки и записи о регистрации компаний. Представитель Carbon Fiber Global отрицал, что компания или ChipsX продавали россии товары, подпадающие под ограничения, но отказался отвечать на вопросы относительно других компаний сети — отмечается в статье.

Чтобы санкции сработали, нужно продолжать бежать, чтобы просто оставаться на месте — сказала экономист Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова.

Она добавила, что без "постоянного поддержания" ограничений российские обходные пути могут стать реальностью, в частности создание теневых компаний, таких как HK GST Limited и ChipsX.

NYT подчеркивает, что резкое изменение санкционирования США подчеркивает невмешательство Трампа в дела россии, даже несмотря на эскалацию боевых действий в регионе.

С начала года Россия активизировала свою кампанию в Украине, осуществляя волны атак беспилотников и ракет, которые привели к многочисленным погибшим и значительному ущербу гражданской инфраструктуре. Аналитики говорят, что кремль быстро воспользовался растущим отступлением Америки, чтобы усилить свое преимущество на поле боя.

Бездействие Трампа вызвало критику как со стороны республиканских, так и со стороны демократических законодателей, которые утверждают, что администрация подрывает усилия Запада по противостоянию российской агрессии.

В своем заявлении представитель Белого дома заявил, что Трамп призывает лидеров россии и Украины "остановить убийства, сохраняя при этом все варианты".

NYT отмечает, что данные свидетельствуют, что президент агрессивно использовал санкции в других сферах. За последние шесть месяцев Трамп ввел более 280 новых ограничений против Ирана, направленных против лиц, причастных к финансированию терроризма. Он также наказал судей Международного уголовного суда за расследование возможных военных преступлений Израиля. И он использовал санкции для борьбы с торговлей наркотиками и киберпреступными группами.

Вместо этого администрация Трампа ослабила некоторые ограничения в отношении россии. В апреле Министерство финансов, которое отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения санкций, незаметно сняло ограничения, наложенные на Карину Ротенберг, жену российского олигарха. Муж Ротенберг, Борис, заработал состояние в строительстве и энергетике, и как друг детства господина путина, он был центральной фигурой в близком окружении российского президента на протяжении десятилетий — пишет NYT.

Объявление, размещенное внизу обычного бюллетеня, опубликованного в апреле, не объясняло исключения Ротенберг из списка санкций. Это было необычное исключение. Ротенберг, гражданка США, была одной из первых граждан россии, столкнувшихся с санкциями после российского вторжения.

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В феврале Министерство юстиции закрыло оперативную группу KleptoCapture, подразделение, сформированное в 2022 году для выявления и изъятия активов, принадлежащих российским олигархам по всему миру, которые находились под санкциями. Эта оперативная группа координировала расследования между различными ведомствами, что привело к громким изъятиям роскошных яхт, недвижимости и частных самолетов. По словам экс-руководителя KleptoCapture Эндрю Адамса, Министерство юстиции недавно создало оперативную группу с подобной структурой, которая сосредоточится на ХАМАС.

Отмечается, что россия также заметно исключилась из тарифов Белого дома "День освобождения", которые были направлены на торговлю почти со всеми другими странами. Согласно данным Бюро переписи населения, США импортировали российских товаров на сумму более 3 миллиардов долларов в 2024 году, что больше, чем они ввезли из Греции или Египта.

Отказ от тарифов поразил экспертов, особенно учитывая то, что Трамп хвастался способностью импортных пошлин привлечь страны к переговорам. По словам Фишмана, он использовал тарифы не только как торговый инструмент, но и как "форму санкций".

Вместе эти действия сигнализируют о том, что США теперь более охотно терпят войну россии и меньше заинтересованы в ее подавлении, сказала старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Отступление Америки позволило Европейскому Союзу взять на себя инициативу по введению санкций против россии.

ЕС официально продлил санкции против россии на полгода

По данным анализа Times, ограничения ЕС до сих пор были в целом гораздо менее всеобъемлющими, особенно когда речь идет о компаниях и лицах за пределами россии, которые помогают москве обходить санкции. Эти так называемые сети третьих стран являются важными каналами связи для кремля, чтобы поддерживать свои цепи поставок военного времени.

Количество санкций, введенных Соединенными Штатами на сегодня, превышает количество санкций Европейского Союза более чем в два раза. Но, говорят эксперты, это соотношение начинает меняться.

В прошлом США возглавляли эти усилия по геополитическим причинам. Но это кардинально изменилось. Европа взяла на себя инициативу — сказал научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Максимилиан Гесс.

Однако члены Конгресса начали настаивать на законодательных усилиях, направленных против россии.

Дополнение

На днях сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп поддержит новые санкции против россии.

Грэм заявлял, что в Сенате планируют принять закон о введении разрушительных санкций против россии в ответ на действия владимира путина в отношении Украины. Также он предлагает внести поправку в свой законопроект о санкциях против россии, чтобы освободить страны, способствующие обороноспособности Украины, от 500-процентной пошлины на торговлю со страной-агрессором.