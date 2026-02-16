Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"
Київ • УНН
Індія успішно провела запуск модернізованої балістичної ракети Agni-P із залізничного складу. Це забезпечує кращу маневреність у важкодоступних районах.
Індійський військово-промисловий комплекс провів успішний запуск модернізованої балистичної ракети середньої дальності Agni-P із використанням спеціального залізничного складу. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Вибір залізничної платформи для ракети Agni-P, яку через її характеристики часто порівнюють із російським "Орєшніком", зумовлений розгалуженістю та високим рівнем електрифікації індійських колій.
Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зазначають, що такий підхід забезпечує кращу маневреність у важкодоступних районах порівняно з масивними колісними установками.
Аналіз супутникових знімків підтвердив існування щонайменше двох стратегічних об'єктів для базування таких комплексів - у Деху поблизу Пакистану та в Міссі біля кордону з Китаєм.
Світовий контекст та унікальність індійського проєкту
Використання залізниць для запуску балістичних ракет залишається рідкісним явищем у світовій практиці через складність технічної реалізації. Подібні системи розроблялися в СРСР (БЖРК "Молодець"), США та КНДР, проте більшість із них не набули масового поширення або були зняті з озброєння. Індійський досвід із Agni-P демонструє прагнення Делі створити гнучку систему стримування, здатну швидко переміщуватися між кордонами ключових геополітичних опонентів у стислі терміни.
