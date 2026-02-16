Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"

$42.990.00
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зони
Норвегія та Німеччина підписали оборонну угоду
Тегеран пропонує США економічну складову нової ядерної угоди - Reuters
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYT
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Китай
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Індія успішно провела запуск модернізованої балістичної ракети Agni-P із залізничного складу. Це забезпечує кращу маневреність у важкодоступних районах.

Індія успішно випробувала балістичну ракету Agni-P на залізничній платформі схожу на "Орєшнік"

Індійський військово-промисловий комплекс провів успішний запуск модернізованої балистичної ракети середньої дальності Agni-P із використанням спеціального залізничного складу. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Вибір залізничної платформи для ракети Agni-P, яку через її характеристики часто порівнюють із російським "Орєшніком", зумовлений розгалуженістю та високим рівнем електрифікації індійських колій.

Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський 14.02.26, 19:06 • 43579 переглядiв

Експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) зазначають, що такий підхід забезпечує кращу маневреність у важкодоступних районах порівняно з масивними колісними установками.

Аналіз супутникових знімків підтвердив існування щонайменше двох стратегічних об'єктів для базування таких комплексів - у Деху поблизу Пакистану та в Міссі біля кордону з Китаєм.

Світовий контекст та унікальність індійського проєкту

Використання залізниць для запуску балістичних ракет залишається рідкісним явищем у світовій практиці через складність технічної реалізації. Подібні системи розроблялися в СРСР (БЖРК "Молодець"), США та КНДР, проте більшість із них не набули масового поширення або були зняті з озброєння. Індійський досвід із Agni-P демонструє прагнення Делі створити гнучку систему стримування, здатну швидко переміщуватися між кордонами ключових геополітичних опонентів у стислі терміни.

У білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби "орєшніка" - супутникові знімки 11.02.26, 15:49 • 4625 переглядiв

Степан Гафтко

