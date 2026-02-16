Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"
Киев • УНН
Индия успешно провела запуск модернизированной баллистической ракеты Agni-P с железнодорожного состава. Это обеспечивает лучшую маневренность в труднодоступных районах.
Индийский военно-промышленный комплекс провел успешный запуск модернизированной баллистической ракеты средней дальности Agni-P с использованием специального железнодорожного состава. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Выбор железнодорожной платформы для ракеты Agni-P, которую из-за ее характеристик часто сравнивают с российским "Орешником", обусловлен разветвленностью и высоким уровнем электрификации индийских путей.
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский14.02.26, 19:06 • 43578 просмотров
Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) отмечают, что такой подход обеспечивает лучшую маневренность в труднодоступных районах по сравнению с массивными колесными установками.
Анализ спутниковых снимков подтвердил существование как минимум двух стратегических объектов для базирования таких комплексов - в Деху вблизи Пакистана и в Мисси у границы с Китаем.
Мировой контекст и уникальность индийского проекта
Использование железных дорог для запуска баллистических ракет остается редким явлением в мировой практике из-за сложности технической реализации. Подобные системы разрабатывались в СССР (БЖРК "Молодец"), США и КНДР, однако большинство из них не получили массового распространения или были сняты с вооружения. Индийский опыт с Agni-P демонстрирует стремление Дели создать гибкую систему сдерживания, способную быстро перемещаться между границами ключевых геополитических оппонентов в сжатые сроки.
В беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства "орешника" - спутниковые снимки11.02.26, 15:49 • 4625 просмотров