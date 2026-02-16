$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 1204 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
21:07 • 7254 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 28685 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 32360 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 28429 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 28509 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 67435 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 49575 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 43577 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 33932 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Индия успешно провела запуск модернизированной баллистической ракеты Agni-P с железнодорожного состава. Это обеспечивает лучшую маневренность в труднодоступных районах.

Индия успешно испытала баллистическую ракету Agni-P на железнодорожной платформе, похожей на "Орешник"

Индийский военно-промышленный комплекс провел успешный запуск модернизированной баллистической ракеты средней дальности Agni-P с использованием специального железнодорожного состава. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Выбор железнодорожной платформы для ракеты Agni-P, которую из-за ее характеристик часто сравнивают с российским "Орешником", обусловлен разветвленностью и высоким уровнем электрификации индийских путей.

Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский14.02.26, 19:06 • 43578 просмотров

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) отмечают, что такой подход обеспечивает лучшую маневренность в труднодоступных районах по сравнению с массивными колесными установками.

Анализ спутниковых снимков подтвердил существование как минимум двух стратегических объектов для базирования таких комплексов - в Деху вблизи Пакистана и в Мисси у границы с Китаем.

Мировой контекст и уникальность индийского проекта

Использование железных дорог для запуска баллистических ракет остается редким явлением в мировой практике из-за сложности технической реализации. Подобные системы разрабатывались в СССР (БЖРК "Молодец"), США и КНДР, однако большинство из них не получили массового распространения или были сняты с вооружения. Индийский опыт с Agni-P демонстрирует стремление Дели создать гибкую систему сдерживания, способную быстро перемещаться между границами ключевых геополитических оппонентов в сжатые сроки.

В беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства "орешника" - спутниковые снимки11.02.26, 15:49 • 4625 просмотров

Степан Гафтко

