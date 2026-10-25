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У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters

Київ • УНН

 • 8940 перегляди

Демократи можуть ініціювати новий пакет допомоги Україні після виборів 3 листопада. Також вони прагнуть обмежити повернення російського дизпального.

У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters

У США після проміжних виборів 3 листопада можуть повернутися до питання виділення нового пакета військової допомоги Україні. Такий сценарій стане можливим, якщо Демократична партія здобуде контроль над Конгресом або отримає достатній вплив на його роботу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією агентства, демократи можуть ініціювати голосування щодо нового фінансування підтримки України. При цьому законопроєкт потенційно здатен отримати підтримку представників обох американських партій.

Якщо президент Дональд Трамп накладе вето на відповідне рішення, Конгрес зможе його подолати за умови підтримки двох третин голосів у кожній із палат. Водночас наразі невідомо, чи вдасться зібрати необхідну кількість голосів.

Демократи також хочуть обмежити рішення Трампа щодо російського пального

Окрім допомоги Україні, демократи можуть спробувати заблокувати рішення американського президента, спрямовані на повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

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Зокрема, конгресмен-демократ Грегорі Мікс уже зареєстрував двопартійний законопроєкт, який передбачає відповідні обмеження.

Таким чином, результати листопадових виборів можуть вплинути не лише на подальше фінансування України, а й на санкційну політику Вашингтона щодо російського енергетичного сектору.

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Степан Гафтко

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