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Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

Два из трех танкеров с российским дизельным топливом изменили курс на фоне санкций и сомнений покупателей. Запасы в США упали ниже 100 млн баррелей.

Сделка Трампа с россией по дизельному топливу оказалась под угрозой - FT

Сделка президента США Дональда Трампа с россией по поставкам дизельного топлива оказалась под угрозой на фоне того, как два танкера, направлявшиеся в США, изменили курс. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Спорный план Дональда Трампа по импорту российского дизельного топлива в США перед промежуточными выборами, похоже, рушится: два из первых танкеров, которые изначально направлялись в США, внезапно отклонились от курса", - говорится в публикации.

Это очевидное отклонение от курса, как сообщается, произошло на фоне дальнейшего ухудшения ситуации с поставками дизельного топлива в США: новые данные показывают, что запасы впервые более чем за два десятилетия опустились ниже 100 миллионов баррелей. Дефицит предложения грозит еще сильнее отразиться на топливе, которое имеет важное значение для экономики США.

За несколько недель до выборов в США Трамп заключил сделку с главой кремля владимиром путиным о закупке партий дизельного топлива и его импорте в США в попытке снизить цены и укрепить политическую поддержку.

"Эти усилия, похоже, мало помогли республиканцам: во вторник кандидаты от Демократической партии одержали убедительную победу по всей стране, получив контроль над обеими палатами Конгресса", - указывает издание.

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"Два из трех российских танкеров с дизельным топливом, направлявшихся в США, были перенаправлены в другие пункты назначения", - сказал Мэтт Смит, аналитик Kpler.

"Третий танкер, Agioi Fanendes, должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако, учитывая очевидную нерешительность американских покупателей из-за проблем с регулированием, законодательством и санкциями, не будет слишком удивительно, если этот танкер также будет перенаправлен из США", - отметил эксперт.

Якоб Мельдгаард, генеральный директор компании TORM, занимающейся перевозкой нефтепродуктов, сказал, что немногочисленные загруженные на данный момент партии - и их очевидное перенаправление - показывают, что "даже до того, как Конгресс стал демократическим, похоже, что реинтеграция россии в более широкую экономику не так проста. Даже когда у вас есть администрация, которая пытается это сделать".

Фьючерсные цены на дизельное топливо выросли более чем на 60 процентов с тех пор, как Трамп начал войну с Ираном. Цены на дизельное топливо на заправках США составляют 6,27 доллара за галлон, что близко к сентябрьскому рекорду.

российские танкеры с дизелем резко изменили курс и больше не направляются в США04.11.26, 01:37 • 38891 просмотр

Юлия Шрамко

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