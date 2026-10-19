Победа демократов на выборах может не сдержать Трампа — NYT
Киев • УНН
Колумнист The New York Times Джеффри Тубин считает, что даже контроль демократов над Конгрессом не гарантирует эффективного надзора за Трампом. Возможности сдерживать президента США будут оставаться ограниченными из-за широких полномочий исполнительной власти.
Даже победа Демократической партии на промежуточных выборах в США может не остановить лидера страны Дональда Трампа в его стремлениях. Об этом пишет колумнист The New York Times Джеффри Тубин, сообщает УНН.
Детали
По его мнению, даже в случае получения демократами контроля над Палатой представителей и Сенатом их возможности сдерживать президента останутся ограниченными из-за широких полномочий исполнительной власти.
Демократы контролировали Палату представителей в течение последних двух лет первого срока господина Трампа, и он смог воспрепятствовать большинству попыток содержательного надзора. Он отказался являться по повесткам и боролся с их исполнением в судах, где использовал неизбежные задержки, связанные с апелляциями по поводу окончания срока его полномочий
Он резюмирует, что новое большинство в Конгрессе США "будет и должно находиться под огромным давлением со стороны сторонников, чтобы они жестко контролировали эту власть".
Напомним
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