Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
Київ • УНН
Колумніст The New York Times Джеффрі Тубін вважає, що навіть контроль демократів над Конгресом не гарантує ефективного нагляду за Трампом. Можливості стримувати президента США залишатимуться обмеженими через широкі повноваження виконавчої влади.
Навіть перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США може не зупинити лідера країни Дональда Трампа у його прагненнях. Про це пише колумніст The New York Times Джеффрі Тубін, повідомляє УНН.
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На його думку, навіть у разі отримання демократами контролю над Палатою представників і Сенатом їхні можливості стримувати президента залишатимуться обмеженими через широкі повноваження виконавчої влади.
Демократи контролювали Палату представників протягом останніх двох років першого терміну пана Трампа, і він зміг перешкодити більшості спроб змістовного нагляду. Він відмовився з'являтися за повістками та боровся з їх виконанням у судах, де він використовував неминучі затримки, пов'язані з апеляціями щодо закінчення терміну його повноважень
Він резюмує, що нова більшість у Конгресі США "буде і повинна бути під величезним тиском з боку прихильників, щоб вони жорстко контролювали цю владу".
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