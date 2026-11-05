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Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В Белом доме прогнозируют неудачные попытки демократов изменить политику Трампа в последние два года его президентства. Там заверяют, что "Трамп никогда не прекратит борьбу".

Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением

Демократам не удастся "отменить достижения" президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает УНН.

Детали

Там прогнозируют, что в последние два года президентства действующего главы Белого дома "демократы будут пытаться — и потерпят неудачу — отменить все, что сделал президент Трамп.

В частности, в Белом доме предполагают, что демократы будут пытаться:

  • снова открыть границу после того, как он ее закрыл;
    • повысить налоги после того, как он их снизил;
      • отказаться от энергетического доминирования после того, как он достиг рекордного объема производства;
        • запустить еще один обман с импичментом после того, как он быстро отбил первые две неудачные попытки.

          "Эти попытки потерпят неудачу; американский народ уже отверг эту повестку дня. ... Попытки объявить ему импичмент, отказаться от его повестки дня или отменить достижения его администрации постигнет та же участь, что и предыдущие попытки радикальных левых: провал. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу", — говорится в заявлении.

          Напомним

          Президент США Дональд Трамп поздравил демократов с победами на промежуточных выборах в Конгресс и заявил о готовности сотрудничать с ними. В то же время он предупредил, что будет применять право вето, если Демократическая партия откажется от сотрудничества.

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          Вадим Хлюдзинский

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