Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє УНН.

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Там прогнозують, що в останні два роки президентства чинного глави Білого дому "демократи намагатимуться - і зазнають невдачі - скасувати все, що зробив президент Трамп.

Зокрема, у Білому домі припускають, що демократи намагатимуться:

знову відкрити кордон після того, як він його закрив;

підвищити податки після того, як він їх зменшив;

відмовитися від енергетичного домінування після того, як він досяг рекордного виробництва;

запустити ще один обман з імпічментом після того, як він швидко відбив перші дві невдалі спроби.

"Ці спроби зазнають невдачі; американський народ вже відкинув цей порядок денний. ... Спроби імпічментувати його, відмовитися від його порядку денного або скасувати досягнення його адміністрації спіткатиме та ж доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що застосовуватиме право вето, якщо Демократична партія відмовиться від співпраці.

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