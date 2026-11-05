Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою
Київ • УНН
У Білому домі прогнозують невдалі спроби демократів змінити політику Трампа в останні два роки його президентства. Там запевняють, що "Трамп ніколи не припинить боротьбу".
Демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє УНН.
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Там прогнозують, що в останні два роки президентства чинного глави Білого дому "демократи намагатимуться - і зазнають невдачі - скасувати все, що зробив президент Трамп.
Зокрема, у Білому домі припускають, що демократи намагатимуться:
- знову відкрити кордон після того, як він його закрив;
- підвищити податки після того, як він їх зменшив;
- відмовитися від енергетичного домінування після того, як він досяг рекордного виробництва;
- запустити ще один обман з імпічментом після того, як він швидко відбив перші дві невдалі спроби.
"Ці спроби зазнають невдачі; американський народ вже відкинув цей порядок денний. ... Спроби імпічментувати його, відмовитися від його порядку денного або скасувати досягнення його адміністрації спіткатиме та ж доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - йдеться в заяві.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що застосовуватиме право вето, якщо Демократична партія відмовиться від співпраці.
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