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Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Київ • УНН

 • 2958 перегляди

У Білому домі прогнозують невдалі спроби демократів змінити політику Трампа в останні два роки його президентства. Там запевняють, що "Трамп ніколи не припинить боротьбу".

Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою

Демократам не вдасться "скасувати досягнення" президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє УНН.

Деталі

Там прогнозують, що в останні два роки президентства чинного глави Білого дому "демократи намагатимуться - і зазнають невдачі - скасувати все, що зробив президент Трамп.

Зокрема, у Білому домі припускають, що демократи намагатимуться:

  • знову відкрити кордон після того, як він його закрив;
    • підвищити податки після того, як він їх зменшив;
      • відмовитися від енергетичного домінування після того, як він досяг рекордного виробництва;
        • запустити ще один обман з імпічментом після того, як він швидко відбив перші дві невдалі спроби.

          "Ці спроби зазнають невдачі; американський народ вже відкинув цей порядок денний. ... Спроби імпічментувати його, відмовитися від його порядку денного або скасувати досягнення його адміністрації спіткатиме та ж доля, що й попередні спроби радикальних лівих: провал. Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу", - йдеться в заяві.

          Нагадаємо

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          Вадим Хлюдзинський

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