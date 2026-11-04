Впервые в истории США: темнокожая Кейша Ленс Боттомс стала губернатором Джорджии
Киев • УНН
Демократка Кейша Ленс Боттомс победила на выборах губернатора Джорджии. Штат впервые с 1998 года возглавил представитель Демократической партии.
На выборах губернатора в американском штате Джорджия победила темнокожая женщина — это произошло впервые в истории США. Речь идет о Кейше Ленс Боттомс, сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Бывшая мэр Атланты, кандидат от Демократической партии победила республиканца Рика Джексона, миллиардера, который вложил в предвыборную кампанию более 200 млн долларов собственных средств. Джексон признал свое поражение.
Победа Боттомс стала исторической и для Джорджии: впервые с 1998 года должность губернатора занял демократ. Во время предвыборной кампании политик сосредоточилась на экономических проблемах и критике администрации Дональда Трампа. На праздновании победы она пообещала представлять интересы всех жителей штата независимо от их политических предпочтений
Аналогичная победа демократов произошла в штате Нью-Мексико. Там победила представительница Демократической партии Деб Хааланд. Она станет первой женщиной из числа коренных народов США, избранной губернатором штата.
Напомним
На промежуточных выборах в США 3 ноября демократы одержали убедительную победу и получили контроль над обеими палатами Конгресса США.