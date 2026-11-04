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Впервые в истории США: темнокожая Кейша Ленс Боттомс стала губернатором Джорджии

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Демократка Кейша Ленс Боттомс победила на выборах губернатора Джорджии. Штат впервые с 1998 года возглавил представитель Демократической партии.

Впервые в истории США: темнокожая Кейша Ленс Боттомс стала губернатором Джорджии

На выборах губернатора в американском штате Джорджия победила темнокожая женщина — это произошло впервые в истории США. Речь идет о Кейше Ленс Боттомс, сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Бывшая мэр Атланты, кандидат от Демократической партии победила республиканца Рика Джексона, миллиардера, который вложил в предвыборную кампанию более 200 млн долларов собственных средств. Джексон признал свое поражение.

Победа Боттомс стала исторической и для Джорджии: впервые с 1998 года должность губернатора занял демократ. Во время предвыборной кампании политик сосредоточилась на экономических проблемах и критике администрации Дональда Трампа. На праздновании победы она пообещала представлять интересы всех жителей штата независимо от их политических предпочтений

— говорится в публикации.

Аналогичная победа демократов произошла в штате Нью-Мексико. Там победила представительница Демократической партии Деб Хааланд. Она станет первой женщиной из числа коренных народов США, избранной губернатором штата.

Напомним

На промежуточных выборах в США 3 ноября демократы одержали убедительную победу и получили контроль над обеими палатами Конгресса США.

Евгений Устименко

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