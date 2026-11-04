Вперше в історії США: темношкіра Кейша Ленс Боттомс стала губернатором Джорджії

На виборах губернатора в американському штаті Джорджія перемогла темношкіра жінка – це сталося вперше в історії США. Йдеться про Кейшу Ленс Боттомс, повідомляє Bild, передає УНН.

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Колишня мер Атланти, кандидат від Демократичної партії перемогла республіканця Ріка Джексона, мільярдера, який вклав у передвиборчу кампанію понад 200 млн доларів власних коштів. Джексон визнав свою поразку.

Перемога Боттомс стала історичною й для Джорджії: вперше з 1998 року посаду губернатора обійняли демократи. Під час передвиборчої кампанії політик зосередилася на економічних проблемах та критиці адміністрації Дональда Трампа. На святкуванні перемоги вона пообіцяла представляти інтереси всіх мешканців штату незалежно від їхніх політичних уподобань - йдеться в публікації.

Аналогічна перемога демократів сталась у штаті Нью-Мексико. Там перемогла представниця Демократичної партії Деб Хааланд. Вона стане першою жінкою з числа корінних народів США, обраною губернатором штату.

Нагадаємо

На проміжних виборах у США 3 листопада демократи здобули переконливу перемогу і отримали контроль над обома палатами Конгресу США.