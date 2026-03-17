В Украине актеру Шону Пенну вручили уникальный "Оскар" из металла поврежденного РФ вагона

Легендарный американский актер Шон Пенн, недавно ставший лауреатом премии Оскар, получил символическую награду в Украине. Вместо традиционной церемонии в Голливуде актер в это время находился в Украине, из-за чего физически не смог присутствовать на вручении, передает УНН.

Впрочем, без награды актер не остался. Украинская сторона подготовила для Пенна особый "Оскар" — статуэтку, созданную из металла вагона, поврежденного в результате российских обстрелов. Ее торжественно передали знаменитости как знак благодарности за поддержку Украины и солидарность с украинцами во время полномасштабного российского вторжения.

Эта награда имеет скорее символическое значение и выходит за рамки кинематографа. Она олицетворяет стойкость, человечность и мужество — черты, которые, по словам инициаторов, сегодня являются определяющими для украинского общества.

Укрзализныця подчеркнула, что таким жестом хотела отблагодарить Пенна за его последовательную позицию и поддержку Украины на международной арене.

Лента "Все пустые комнаты о погибших детях" и фильм "Мистер никто против путина" получили Оскар. По мнению жюри, ленты-победители раскрывают "острые социальные темы".