В Украине актеру Шону Пенну вручили уникальный "Оскар" из металла поврежденного РФ вагона
Киев • УНН
Американскому актеру передали символическую статуэтку за поддержку Украины. Награду изготовили из металла вагона Укрзализныци, попавшего под обстрел.
Легендарный американский актер Шон Пенн, недавно ставший лауреатом премии Оскар, получил символическую награду в Украине. Вместо традиционной церемонии в Голливуде актер в это время находился в Украине, из-за чего физически не смог присутствовать на вручении, передает УНН.
Впрочем, без награды актер не остался. Украинская сторона подготовила для Пенна особый "Оскар" — статуэтку, созданную из металла вагона, поврежденного в результате российских обстрелов. Ее торжественно передали знаменитости как знак благодарности за поддержку Украины и солидарность с украинцами во время полномасштабного российского вторжения.
Эта награда имеет скорее символическое значение и выходит за рамки кинематографа. Она олицетворяет стойкость, человечность и мужество — черты, которые, по словам инициаторов, сегодня являются определяющими для украинского общества.
Укрзализныця подчеркнула, что таким жестом хотела отблагодарить Пенна за его последовательную позицию и поддержку Украины на международной арене.
Лента "Все пустые комнаты о погибших детях" и фильм "Мистер никто против путина" получили Оскар. По мнению жюри, ленты-победители раскрывают "острые социальные темы".