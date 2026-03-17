В Україні актору Шону Пенну вручили унікальний "Оскар" із металу пошкодженого рф вагона

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

Американському актору передали символічну статуетку за підтримку України. Нагороду виготовили з металу вагона Укрзалізниці, що потрапив під обстріл.

В Україні актору Шону Пенну вручили унікальний "Оскар" із металу пошкодженого рф вагона

Легендарний американський актор Шон Пенн, який нещодавно став лауреатом премії Оскар, отримав символічну відзнаку в Україні. Замість традиційної церемонії в Голлівуді актор у цей час перебував в Україні, через що фізично не зміг бути присутнім на врученні, передає УНН.

Деталі

Втім, без нагороди актор не залишився. Українська сторона підготувала для Пенна особливий "Оскар" — статуетку, створену з металу вагона, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Її урочисто передали знаменитості як знак подяки за підтримку України та солідарність із українцями під час повномасштабного російського вторгнення.

Ця відзнака має радше символічне значення і виходить за межі кінематографа. Вона уособлює стійкість, людяність і мужність — риси, які, за словами ініціаторів, сьогодні є визначальними для українського суспільства.

Укрзалізниця наголосила, що таким жестом хотіла віддячити Пеннy за його послідовну позицію та підтримку України на міжнародній арені.

Нагадаємо

Стрічка "Всі пусті кімнати про загиблих дітей" та фільм "Містер ніхто проти путіна" здобули Оскар. На думку журі, стрічки-переможці розкривають "гострі соціальні теми".

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Режисер
Воєнний стан
Війна в Україні
Фільм
благодійність
Українська залізниця
Україна