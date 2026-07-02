Немецкая прокуратура предъявила обвинение Сергею Кузнецову по делу о подрыве "Северного потока"

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море осенью 2022 года. Об этом говорится в сообщении немецкой прокуратуры, передает УНН.

30 июня 2026 года Федеральная прокуратура предъявила обвинение перед Сенатом по вопросам государственной безопасности Ганзейского высшего земельного суда в Гамбурге против гражданина Украины Сергея К. Обвиняемый является соучастником военного преступления - нападения на гражданские объекты, причинения взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушения сооружений и нарушения работы объектов общественного значения - говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в 2022 году мужчина был офицером Вооруженных сил Украины. После начала российской агрессивной войны в конце февраля 2022 года он и другие военнослужащие по поручению государственных органов Украины разработали план уничтожения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих от России через Балтийское море до города Любмин в Германии. Это имело целью навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не дать россии использовать доходы от торговли природным газом для финансирования своих военных действий.

Для реализации этого замысла под руководством обвиняемого была сформирована группа, в состав которой входили несколько профессиональных водолазов, капитан и эксперт по взрывчатым веществам. 4 сентября 2022 года Сергей К. въехал в Германию через Польшу по поддельному украинскому паспорту. Вскоре после этого он вместе с другими членами группы поднялся на борт парусной яхты, пригодной для плавания в открытом море. Яхта была предварительно арендована с помощью поддельных документов через посредников в немецкой компании в Ростоке. На ней обвиняемый и его сообщники транспортировали крупные партии военных взрывчатых веществ высокой мощности международными водами вплоть до окрестностей датского острова Борнхольм. Там группа во главе с Сергеем К. до 22 сентября 2022 года установила различные взрывные устройства с таймерами на газопроводы, пролегающие по дну моря. Взрывные устройства взорвались 26 сентября 2022 года и нанесли серьезные повреждения обоим трубопроводам. До инцидента через "Северный поток-1" поставлялось примерно половина годовой потребности Германии в природном газе для производства энергии - добавили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что украинец был задержан 21 августа 2025 года на основании европейского ордера на арест итальянскими правоохранителями в провинции Римини, а в ноябре 2025 года он был экстрадирован в Германию.

Дополнение

Сергея Кузнецова задержали в Италии в августе 2025 года по европейскому ордеру Германии. В ноябре того же года его экстрадировали в ФРГ. Сам украинец отрицает причастность к подрыву газопроводов.

Но по версии немецкого следствия, группа лиц в сентябре 2022 года могла использовать арендованную яхту для транспортировки взрывчатки в район у острова Борнхольм, где впоследствии произошли взрывы на газопроводах.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Тогда они повредили три из четырех ниток газопроводов.

Дания и Швеция ранее пришли к выводу, что речь шла о диверсии, однако в 2024 году закрыли свои расследования, не назвав виновных. А Германия продолжила собственное расследование.

Украина в свою очередь отрицает причастность государства к подрыву газопроводов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не имеет официальной информации об обвинении украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".