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В Сумах 30-летний спасатель оказался под завалами после атаки РФ, врачам не удалось его спасти

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Утром в Сумах во время тушения пожара после попадания российского БПЛА обрушились конструкции, под плитой получил травмы 30-летний начальник смены Алексей Столяренко. Врачи не смогли его спасти, он оставил жену и дочь.

В Сумах 30-летний спасатель оказался под завалами после атаки РФ, врачам не удалось его спасти

В Сумах во время ликвидации пожара после попадания вражеского дрона спасателя накрыло бетонной плитой. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось, передаёт УНН.

Детали

Сегодня утром во время ликвидации пожара в Сумах, возникшего после попадания российского БПЛА, произошло обрушение конструкций. Под бетонной плитой получил травмы начальник смены отдела быстрого реагирования регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях ГУ ГСЧС Украины в Сумской области 30-летний Алексей Столяренко.

Врачи боролись за его жизнь. Но спасти его не удалось.

Сегодня мы потеряли не просто спасателя. Мы потеряли побратима, друга, коллегу. Человека, который каждый день шёл навстречу опасности ради помощи другим. Дома его ждали жена и маленькая дочь. Для них он был не начальником смены и не героем в форме. Он был мужем, папой — самым дорогим человеком. Эту боль невозможно измерить словами 

— сказал глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Он добавил, что Россия продолжает забирать жизни украинцев. Забирает молодых, сильных, мужественных. Забирает тех, кто приходит спасать других.

Алексей, как и другие наши погибшие коллеги, отдал свою жизнь, спасая людей. Их подвиг навсегда останется с нами! 

— резюмировал Даник.

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Антонина Туманова

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