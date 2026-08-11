В Сумах 30-летний спасатель оказался под завалами после атаки РФ, врачам не удалось его спасти

В Сумах во время ликвидации пожара после попадания вражеского дрона спасателя накрыло бетонной плитой. Врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось, передаёт УНН.

Сегодня утром во время ликвидации пожара в Сумах, возникшего после попадания российского БПЛА, произошло обрушение конструкций. Под бетонной плитой получил травмы начальник смены отдела быстрого реагирования регионального центра управления в чрезвычайных ситуациях ГУ ГСЧС Украины в Сумской области 30-летний Алексей Столяренко.

Врачи боролись за его жизнь. Но спасти его не удалось.

Сегодня мы потеряли не просто спасателя. Мы потеряли побратима, друга, коллегу. Человека, который каждый день шёл навстречу опасности ради помощи другим. Дома его ждали жена и маленькая дочь. Для них он был не начальником смены и не героем в форме. Он был мужем, папой — самым дорогим человеком. Эту боль невозможно измерить словами

Он добавил, что Россия продолжает забирать жизни украинцев. Забирает молодых, сильных, мужественных. Забирает тех, кто приходит спасать других.

Алексей, как и другие наши погибшие коллеги, отдал свою жизнь, спасая людей. Их подвиг навсегда останется с нами!