ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  121411 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120934 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  86092 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  98736 просмотра
В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  70666 просмотра
публикации
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  18526 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120934 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  121411 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  266179 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  258597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

  •  43675 просмотра
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  83536 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  114071 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  106516 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  111846 просмотра
Актуальное
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 15:12  •  10932 просмотра

Read in English

Полномасштабная агрессия РФ нанесла значительный ущерб украинской промышленности. На примере предприятия "Бровафарма" можно увидеть, как бизнес адаптируется к новым реалиям и сотрудничает с местными властями для сохранения производства.

Полномасштабная российская агрессия нанесла значительный ущерб украинской промышленности. Большое количество предприятий оказались на временно оккупированных территориях, были разрушены, прекратили свою деятельность из-за невозможности адаптироваться к новым реалиям, переместили производство в другие регионы Украины. В такой ситуации, особенно для небольших городов, было важно сохранить существующую в них промышленность, чтобы местные бюджеты не потеряли налогов, а жители общин были обеспечены работой, пишет УНН.

На начало 2024 года, с момента полномасштабного российского вторжения в Украину были повреждены или разрушены активы более 400 украинских крупных и средних предприятий - такие данные приводит Киевская школа экономики. Общие прямые убытки оцениваются в более чем 13 миллиардов долларов.

Но, как отмечают эксперты, это лишь ориентировочные данные, а реальные цифры количества разрушенных промышленных объектов и сумм убытков существенно больше.

Многие компании, которые потеряли свои активы так и не смогли оправиться, и были вынуждены прекратить свою деятельность. Речь не только о промышленных предприятиях, но и сельскохозяйственный сектор, который является важной налоговой базой для многих общин.

По данным исследования YouControl.Market в Украине за период с 2022 года по первый квартал 2024 года закрылось почти 1300 сельскохозяйственных предприятий, которые, как правило, зарегистрированы в небольших городах или селах. Что, безусловно, прямо влияет на уменьшение поступлений в бюджеты этих общин, в частности, из-за уменьшения уплаты налога на доходы физических лиц. А это в свою очередь, отражается на уменьшении налогоспособности некоторых общин. Так, если в 2021 году базовую дотацию получали 75% громад, то в 2023 году их количество выросло до 84%.

Безусловно, влияние войны на промышленность и существование бизнеса в разных регионах Украины трудно свести к общему знаменателю.

Так, экономист Олег Пендзин говорит, что из-за релокации предприятий в более выгодном положении оказались общины западных областей.

Территориальный разрез очень существенный. Релокация же происходила с Востока на Запад. То есть, если на Востоке в реальной действительности ситуация намного хуже, то Западная Украина однозначно получила достаточно большое количество ВПЛ, и много бизнесов, которые переезжали - С этой точки зрения структура местных налогов она переместилась на западную Украину. У нас же было всегда как: промышленные центры с достаточно развитыми большими объемами уплаты местных налогов Харьковщина, Запорожская область, Днепропетровщина. Сейчас ситуация в корне изменилась: те регионы, о которых я говорю, они сегодня однозначно страдают от обстрелов. Суды же частично можно добавить Сумщину, Черниговщину, Полтавщину Киевщину

- отметил Олег Пендзин.

Несмотря на разную ситуацию в регионах, налоги в бюджет и сохранение рабочих мест - это то, что едва ли не в первую очередь должны заботиться руководители местных общин.

Безусловно, многое зависит и от владельцев и директоров предприятий, ведь даже в ныне, относительно спокойных областях, бизнесу пришлось адаптироваться к работе в условиях войны. 

Этот, путь, в частности, прошло и предприятие "Бровафрма" из Броваров, которое является одним из крупнейших производителей в Украине ветеринарных лекарственных средств. И начался он тогда, когда под городом стояли российские оккупанты.  

Буквально в трех-пяти километрах от нас велись активные боевые действия. Конечно сначала, как у всех был у людей, определенный такой шок. Многие разъехались, многие растерялись. Впоследствии мы адаптировались. Обеспечили бесперебойную работу

- рассказал руководитель предприятия Андрей Сидельников.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко отмечает, что для города было и остается приоритетом сохранение и нормальная работа бизнеса.

Для нас было и остается, чтобы бизнес в городе работал, чтобы предприятия производили свою продукцию, чтобы создавались новые рабочие города. Мы постоянно контактируем с руководителями и владельцами предприятий обсуждаем все проблемные вопросы, совместно ищем пути решения

 - отметил Игорь Сапожко.

В свою очередь, Андрей Сидельников добавляет. Что так взаимодействие с городскими властями Броваров делает бизнес более социально ответственным.

Бизнесу комфортно работать - бизнес соответственно пытается развиваться и увеличивать какую-то деловую активность на территории общины. Община получает налоги в местный бюджет от фонда заработной платы

- добавил руководитель "Бровафарма".

Власна справа: чому українські жінки стали частіше реєструватися ФОПами, які напрямки діяльності обирають, як допомагає місцева влада5 августа 2024, 13:58 • 235991 просмотр

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Экономикапубликации
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
kievskaya-shkola-ekonomikiКиевская школа экономики
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
brovariБровары
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
  •  12929 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
  •  14974 просмотра

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
  •  30042 просмотра

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
  •  41572 просмотра

Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
  •  85739 просмотра

Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник

Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
  •  83258 просмотра

Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога

Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  100185 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
11 августа 2024, 11:20  •  114884 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  127335 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  131608 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Популярные

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

  •  70666 просмотра
Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

  •  98736 просмотра
В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

  •  86092 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120934 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  121411 просмотра

Публикации

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  18526 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  120934 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  121411 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  266179 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  258597 просмотра

Война

россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

  •  2652 просмотра
В Харькове прогремели взрывы - СМИ

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

  •  5597 просмотра
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  12916 просмотра
Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

  •  5605 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  11189 просмотра

политика

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  12916 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  11189 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  14974 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  16239 просмотра
Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

  •  18113 просмотра

Война

россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

россияне передислоцируют некоторые подразделения с юга Украины в курскую область - ОСУВ "Таврия"

  •  2652 просмотра
В Харькове прогремели взрывы - СМИ

В Харькове прогремели взрывы - СМИ

  •  5597 просмотра
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  12916 просмотра
Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

Оккупанты заставляют украинскую молодежь отправляться в курскую область для "помощи" местным

  •  5605 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  11189 просмотра

политика

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

  •  12916 просмотра
Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

  •  11189 просмотра
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  14974 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

Умеров обсудил с министром обороны Франции ситуацию на фронте и снятие запрета на удары по рф

  •  16239 просмотра
Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

Прорыв в курской области: российские спецслужбы могут инсценировать преступления против гражданских, чтобы обвинить украинских военных - СБУ

  •  18113 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  138059 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  140016 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  151555 просмотра

Экономика

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт

МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив

  •  14974 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

  •  18501 просмотра
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов

Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
Эксклюзив

  •  30042 просмотра
За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

За первое полугодие 2024 года FAVBET уплатили в госбюджет 3,1 млрд грн налогов

  •  13312 просмотра
Более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, которые связаны с рф, передали в управление АРМА

Более 2,2 млрд грн со счетов онлайн-казино, которые связаны с рф, передали в управление АРМА

  •  12473 просмотра

Киев

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом

  •  4523 просмотра
Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

  •  10231 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  101764 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  110334 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  73047 просмотра