Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Полномасштабная российская агрессия нанесла значительный ущерб украинской промышленности. Большое количество предприятий оказались на временно оккупированных территориях, были разрушены, прекратили свою деятельность из-за невозможности адаптироваться к новым реалиям, переместили производство в другие регионы Украины. В такой ситуации, особенно для небольших городов, было важно сохранить существующую в них промышленность, чтобы местные бюджеты не потеряли налогов, а жители общин были обеспечены работой, пишет УНН.

На начало 2024 года, с момента полномасштабного российского вторжения в Украину были повреждены или разрушены активы более 400 украинских крупных и средних предприятий - такие данные приводит Киевская школа экономики. Общие прямые убытки оцениваются в более чем 13 миллиардов долларов.

Но, как отмечают эксперты, это лишь ориентировочные данные, а реальные цифры количества разрушенных промышленных объектов и сумм убытков существенно больше.

Многие компании, которые потеряли свои активы так и не смогли оправиться, и были вынуждены прекратить свою деятельность. Речь не только о промышленных предприятиях, но и сельскохозяйственный сектор, который является важной налоговой базой для многих общин.

По данным исследования YouControl.Market в Украине за период с 2022 года по первый квартал 2024 года закрылось почти 1300 сельскохозяйственных предприятий, которые, как правило, зарегистрированы в небольших городах или селах. Что, безусловно, прямо влияет на уменьшение поступлений в бюджеты этих общин, в частности, из-за уменьшения уплаты налога на доходы физических лиц. А это в свою очередь, отражается на уменьшении налогоспособности некоторых общин. Так, если в 2021 году базовую дотацию получали 75% громад, то в 2023 году их количество выросло до 84%.

Безусловно, влияние войны на промышленность и существование бизнеса в разных регионах Украины трудно свести к общему знаменателю.

Так, экономист Олег Пендзин говорит, что из-за релокации предприятий в более выгодном положении оказались общины западных областей.

Территориальный разрез очень существенный. Релокация же происходила с Востока на Запад. То есть, если на Востоке в реальной действительности ситуация намного хуже, то Западная Украина однозначно получила достаточно большое количество ВПЛ, и много бизнесов, которые переезжали - С этой точки зрения структура местных налогов она переместилась на западную Украину. У нас же было всегда как: промышленные центры с достаточно развитыми большими объемами уплаты местных налогов Харьковщина, Запорожская область, Днепропетровщина. Сейчас ситуация в корне изменилась: те регионы, о которых я говорю, они сегодня однозначно страдают от обстрелов. Суды же частично можно добавить Сумщину, Черниговщину, Полтавщину Киевщину - отметил Олег Пендзин.

Несмотря на разную ситуацию в регионах, налоги в бюджет и сохранение рабочих мест - это то, что едва ли не в первую очередь должны заботиться руководители местных общин.

Безусловно, многое зависит и от владельцев и директоров предприятий, ведь даже в ныне, относительно спокойных областях, бизнесу пришлось адаптироваться к работе в условиях войны.

Этот, путь, в частности, прошло и предприятие "Бровафрма" из Броваров, которое является одним из крупнейших производителей в Украине ветеринарных лекарственных средств. И начался он тогда, когда под городом стояли российские оккупанты.

Буквально в трех-пяти километрах от нас велись активные боевые действия. Конечно сначала, как у всех был у людей, определенный такой шок. Многие разъехались, многие растерялись. Впоследствии мы адаптировались. Обеспечили бесперебойную работу - рассказал руководитель предприятия Андрей Сидельников.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко отмечает, что для города было и остается приоритетом сохранение и нормальная работа бизнеса.

Для нас было и остается, чтобы бизнес в городе работал, чтобы предприятия производили свою продукцию, чтобы создавались новые рабочие города. Мы постоянно контактируем с руководителями и владельцами предприятий обсуждаем все проблемные вопросы, совместно ищем пути решения - отметил Игорь Сапожко.

В свою очередь, Андрей Сидельников добавляет. Что так взаимодействие с городскими властями Броваров делает бизнес более социально ответственным.

Бизнесу комфортно работать - бизнес соответственно пытается развиваться и увеличивать какую-то деловую активность на территории общины. Община получает налоги в местный бюджет от фонда заработной платы - добавил руководитель "Бровафарма".

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