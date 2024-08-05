Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

В течение прошлого года более 150 тысяч украинских женщин решили начать собственное дело. Ради этого женщины возвращаются из-за границы, посещают специальные курсы, пишет УНН.

Полномасштабное российское вторжение изменило судьбы миллионов украинских женщин. Многие из них, спасаясь от вражеских пуль, снарядов и ракет, были вынуждены переезжать в другие регионы Украины и выезжать за границу. Кто-то из них потерял любимую работу, а кто-то-бизнес, который развивал не один год.

Согласно одному из исследований, 95% бизнеса женщин в Украине так или иначе пострадало от полномасштабной российской агрессии.

Несмотря на это, можно сказать, что именно женщины в последнее время постепенно перехватывают инициативу в развитии малого предпринимательства в Украине. По данным Опендатабот, в 2023 году более 150 тысяч украинских женщин зарегистрировались физическими лицами-предпринимателями. И, что интересно, во всех регионах Украины, кроме Луганской области, доля новых ФЛП-женщин превышает 50%.

С другой стороны, это логично, ведь значительное количество мужчин, которые занимались предпринимательской деятельностью или мечтали о собственном бизнесе, отложили это на потом, и пошли с оружием в руках защищать Украину.

В то же время, не стоит забывать, что открытие собственного бизнеса имеет немало рисков. Необходимо выбрать интересную идею, определить целевую аудиторию клиентов, расписать бизнес-план. А как свидетельствует еще одно исследование, почти 60% женщин-предпринимательниц не имеют четкой бизнес-идеи для развития собственного дела.

Как правило, женщины выбирают сферу услуг. С одной стороны-на этом рынке достаточно высокая конкуренция, особенно в небольших городах. А с другой – именно малое предпринимательство является одним из основных источников наполнения местных бюджетов.

И в данном случае многое зависит именно от местной власти и ее желания развивать малый и средний бизнес, а также способствовать развитию женского предпринимательства.

В частности, именно таким путем решили пойти в Броварах, когда решили присоединиться к программе UWE Hub, в рамках которой украинских женщин учат открывать и развивать свой бизнес.

При этом, Бровары стали единственным районным центром Украины, который завоевал такое право. Ведь будущих бизнес-вумен, кроме Броваров, учат только в Киеве, Запорожье, Ивано-Франковске и Черновцах.

"У нас подписан меморандум с городскими властями. Броварской городской совет был №1, потому что их энтузиазм, их поддержка, просто как они говорили: мы хотим, чтобы у нас был этот хаб. И мы видим эту поддержку", - рассказала УНН основательница UWE Hub Марина Сапрыкина.

Важно, что благодаря таким программам украинским женщинам, которые уехали из Украины, но хотят вернуться, чтобы воплотить свои мечты и идеи, есть куда приезжать.

"Ровно год назад с детьми вернулась из Германии. И я увидела, что в нашем городе происходит что-то чрезвычайно интересное. Женщины ходят, учатся. Не было на фоне того периода военной депрессии. Это было что - то такое интересное", - вспоминает жительница Броваров Леся Таран, которая основала свой бизнес по подготовке выпускников к ВНО и НМТ.

Только в рамках упомянутой программы и только в Броварах более 170 женщин изъявили желание открыть собственное дело по разным направлениям: оригинальные кофейни, груминг-услуги, финансовые консультации и тому подобное.

"Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наших приоритетов. Это не только наполнение бюджета, но и демонстрация того, что Бровары являются городом, где стоит создавать и развивать собственный бизнес. Мы действительно хотим, чтобы в Броварах развивалось женское предпринимательство. И наш город стал центром Украины по популяризации и развитию женского бизнеса", - поделился амбициозными планами городской голова Броваров Игорь Сапожко.