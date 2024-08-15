Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

5-6 октября в Киеве во второй раз пройдет форум "Освіта Дивосвіту 24". В этом году событие масштабируется в просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" и объединит два формата - форума, который рассмотрит смыслы, цели и возможности образования будущего и необходимость изменений с помощью ведущих экспертов - интеллектуалов, педагогов, представителей общественного и государственного секторов - и выставки, которая представит весь спектр возможностей образования: центры развития для детей, садики, школы, лицеи, вузы, образовательные курсы и сервисы для детей и взрослых. Форум будет проходить в Pochayna Event Hall, а выставка - на просторной парковке возле ТЦ "Gorodok Gallery"

Событие обещает стать самым масштабным в Украине в сфере образования для родителей, для будущих учеников и для педагогов, ведь к выставочной зоне на два дня присоединятся более 100 образовательных учреждений и более 30 спикеров будут передавать свой опыт на четырех тематических сценах. "Освіта Дивосвіту 2024" станет местом нетворкинга, поиска общих идей и решений. Слоган события: Образование - наше общее дело!

Просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", предназначен и для педагогов - учителей, преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, и для родителей - заинтересованных воспитать достойную и свободную личность, и для потенциальных учеников любого возраста и является единственным в Украине событием о смыслах образования. Он будет интересным для всех, кто занимается или интересуется образованием и кому не безразлично будущее Украины, которое невозможно без изменений. Тема нынешнего форума: "Свобода собственная и общая в образовании будущего".

В течение двух дней выдающиеся интеллектуалы Украины представят актуальные идеи, цели и перспективы будущего образования.

Целями Форума являются:

приобщиться к сильному комьюнити личностей-создателей, узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров, пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом.

"Война позволяет нам осознать одну страшную закономерность. Лишь когда рушится старая жизнь, старые опоры, старые представления о том, что хорошо, а что плохо, возможно рождение нового.

Мы можем стать границей мудрой, свободной жизни, где ценностью является сама жизнь. На грани усмотреть тропинку Дивосвіту, сердцем увидеть, зажечь удивлением мечту.

Мы стремимся к свободной стране. Свободная страна нуждается в свободных людях... Свободные люди начинаются со свободного сознания...

Поэтому, Образование - наше общее дело. Дивосвіт нуждается в том, кто его будет творить", - объясняет идею нынешнего события меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится уже второй раз Освіта Дивосвіту.

Среди спикеров форума:

Андрей Зелинский. Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан

Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан Алла Дубровик-Рохова . Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом

. Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом Владимир Козленко . Основатель сети образовательных учреждений КМДШ Вселенная

. Основатель сети образовательных учреждений КМДШ Вселенная Ирина Миньковская. СЕО «Я і моя школа», г. Харьков

СЕО «Я і моя школа», г. Харьков Екатерина Ясько. Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство.

Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство. Лидия Билас . Основательница сети образовательных проектов МрійДій.

. Основательница сети образовательных проектов МрійДій. Петр Черноморец . Кандидат биологических наук, соавтор Зминотворцев, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель

. Кандидат биологических наук, соавтор Зминотворцев, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель Виктория Гнап . Президент фонда "Незламна Україна", основательница "Першої української школи" для переселенцев в Польше

. Президент фонда "Незламна Україна", основательница "Першої української школи" для переселенцев в Польше Янина Хижинская . Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредитель методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых

. Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредитель методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых Егор Стадный . Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics

. Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics Леся Мыськив . Основательница детского сада "ЩастяKids" и БО "Право на Щастя". Доктор юридических наук

. Основательница детского сада "ЩастяKids" и БО "Право на Щастя". Доктор юридических наук Ирина Жданова . Основательница ОО "Фонд "Відкрита політика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук

. Основательница ОО "Фонд "Відкрита політика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук Ольга Шаповал. Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster

Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ирина Ецкало . Основательница и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub

. Основательница и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub Марина Дяченко . Соучредитель и СЕО MANEZH company, г. Черкассы

. Соучредитель и СЕО MANEZH company, г. Черкассы Ольга Дуда . Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations

. Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations Татьяна Коленчук . Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес процессов

. Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес процессов Наталья Лимонова . Основательница математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредитель ОО "Цифрове Майбутнє Освіти"

. Основательница математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредитель ОО "Цифрове Майбутнє Освіти" Юлия Нестерец . Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предпринимательница

. Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предпринимательница Лариса Андрейченко. Соучредитель и руководитель школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов

Соучредитель и руководитель школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов Марьяна Калабухов а. Консультантка по образованию и карьере, разработчица индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования

а. Консультантка по образованию и карьере, разработчица индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования Ксения Фощий . Волонтер, реабилитолог

. Волонтер, реабилитолог Светлана Губина . Координатор образовательных программ ОО «Центр гендерної культури» г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам.

. Координатор образовательных программ ОО «Центр гендерної культури» г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Виталий Хромец . Доктор философских наук, координатор инициативной группы «Інакша освіта»

. Доктор философских наук, координатор инициативной группы «Інакша освіта» Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина

Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина Андрей Мельник . Основатель среды мышления cowo.guru

. Основатель среды мышления cowo.guru Александр Зайома. Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер

Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер Владимир Никитин. Публичный мыслитель, поэт

и еще много экспертов и профессиональных педагогов.

В первый день спикеры, которые являются интеллектуальными и духовными авторитетами Украины, рассмотрят актуальные смыслы, цели и возможности образования будущего.

Во второй день форума на четырех тематических сценах спикеры от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций представят свои уникальные практические кейсы. Опыт спикеров поможет двигаться к идеальному образовательному опыту на разных уровнях всем участникам отрасли. Для педагогов форум откроет возможности для перехода от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению. Для сознательных родителей событие станет открытием сферы образования в Украине, ее возможностей и подходов.

Военнослужащие и участники боевых действий могут посетить событие бесплатно при наличии подтверждающего документа.

И форум, и выставку можно посетить всей семьей. На то время, пока родители будут заняты, предусмотрена возможность оставить детей под присмотром профессиональных детских аниматоров в развлекательном центре "Країна мрій", что находится на 2-м этаже ТЦ Gorodok Gallery, при предъявлении билета - со скидкой -20%.

Форум "Освіта Дивосвіту" станет откровенным разговором об изменениях в образовании, которые должны обеспечить трансформацию украинцев и Украины. Ведь образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт.

Дивосвіт - это мир свободных людей, воплощающих в жизнь свои мечты. Концепция форума основана на книге Андрея Зелинского "Семенові зорі". Это - аллегорическая сказка, где каждый герой непревзойденно играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу.

Организаторы - неформальная исследовательская платформа Человек Диво Мир, сервис по подбору образовательных учреждений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Партнеры: Моршинская, "Я і моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".

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ЧТО: "Освіта Дивосвіту 2024"

ДЕ: форум - Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж, выставка - парковка ТЦ Gorodok Gallery

КОГДА: 5-6 октября

БИЛЕТЫ: https://concert.ua/uk/event/osvita-dyvosvitu-2024