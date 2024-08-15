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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 12:06  •  1270 просмотра

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Второй форум «Образование Дивосвита» расширяет формат до просветительского фестиваля. Событие объединит форум о будущем образования и выставку образовательных возможностей, собрав более 100 заведений и 30 спикеров.

5-6 октября в Киеве во второй раз пройдет форум "Освіта Дивосвіту 24". В этом году событие масштабируется в просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" и объединит два формата - форума, который рассмотрит смыслы, цели и возможности образования будущего и необходимость изменений с помощью ведущих экспертов - интеллектуалов, педагогов, представителей общественного и государственного секторов - и выставки, которая представит весь спектр возможностей образования: центры развития для детей, садики, школы, лицеи, вузы, образовательные курсы и сервисы для детей и взрослых. Форум будет проходить в Pochayna Event Hall, а выставка - на просторной парковке возле ТЦ "Gorodok Gallery"

Событие обещает стать самым масштабным в Украине в сфере образования для родителей, для будущих учеников и для педагогов, ведь к выставочной зоне на два дня присоединятся более 100 образовательных учреждений и более 30 спикеров будут передавать свой опыт на четырех тематических сценах. "Освіта Дивосвіту 2024" станет местом нетворкинга, поиска общих идей и решений. Слоган  события: Образование - наше общее дело! 

Просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", предназначен и для педагогов - учителей, преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, и для родителей - заинтересованных воспитать достойную и свободную личность, и для потенциальных учеников любого возраста и является единственным в Украине событием о смыслах образования. Он  будет интересным для всех, кто занимается или интересуется образованием и кому не безразлично будущее Украины, которое невозможно без изменений. Тема нынешнего форума: "Свобода собственная и общая в образовании будущего".

В течение двух дней выдающиеся интеллектуалы Украины представят актуальные идеи, цели и перспективы будущего образования. 

Целями Форума являются: 

  1. приобщиться к сильному комьюнити личностей-создателей, 
  2. узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров,
  3. пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом.

"Война позволяет нам осознать одну страшную закономерность. Лишь когда рушится старая жизнь, старые опоры, старые представления о том, что хорошо, а что плохо, возможно рождение нового.

Мы можем стать границей мудрой, свободной жизни, где ценностью является сама жизнь. На грани усмотреть тропинку Дивосвіту, сердцем увидеть, зажечь удивлением мечту.

Мы стремимся к свободной  стране. Свободная страна нуждается в свободных людях... Свободные люди начинаются со свободного сознания...

Поэтому, Образование - наше общее дело. Дивосвіт нуждается в том, кто его будет творить", - объясняет идею нынешнего события меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится уже второй раз Освіта Дивосвіту. 

Среди спикеров форума: 

  • Андрей Зелинский. Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан
  • Алла Дубровик-Рохова. Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом
  • Владимир Козленко. Основатель сети образовательных учреждений КМДШ Вселенная 
  • Ирина Миньковская. СЕО «Я і моя школа», г. Харьков
  • Екатерина Ясько. Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство.
  • Лидия Билас.  Основательница сети образовательных проектов МрійДій. 
  • Петр Черноморец. Кандидат биологических наук, соавтор Зминотворцев, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель
  • Виктория Гнап. Президент фонда "Незламна Україна", основательница "Першої української школи" для переселенцев в Польше
  • Янина Хижинская. Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредитель методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых
  • Егор Стадный. Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of  Economics 
  • Леся Мыськив. Основательница детского сада "ЩастяKids" и БО "Право на Щастя". Доктор юридических наук
  • Ирина Жданова. Основательница ОО "Фонд "Відкрита політика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук
  • Ольга Шаповал. Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster
  • Ирина Ецкало. Основательница и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub
  • Марина Дяченко. Соучредитель и СЕО MANEZH company, г. Черкассы
  • Ольга Дуда. Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations
  • Татьяна Коленчук. Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес процессов
  • Наталья Лимонова. Основательница математической платформы GIOS,  член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредитель ОО "Цифрове Майбутнє Освіти"
  • Юлия Нестерец. Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предпринимательница
  • Лариса Андрейченко. Соучредитель и руководитель школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов
  • Марьяна Калабухова. Консультантка по образованию и карьере, разработчица индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования
  • Ксения Фощий. Волонтер, реабилитолог
  • Светлана Губина. Координатор образовательных программ ОО «Центр гендерної культури» г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. 
  • Виталий Хромец. Доктор философских наук, координатор инициативной группы «Інакша освіта»
  • Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина
  • Андрей Мельник. Основатель среды мышления cowo.guru
  • Александр Зайома. Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер
  • Владимир Никитин. Публичный мыслитель, поэт

и еще много экспертов и профессиональных педагогов. 

В первый день спикеры, которые являются интеллектуальными и духовными авторитетами Украины, рассмотрят актуальные смыслы, цели и возможности образования будущего.

Во второй день форума на четырех тематических сценах спикеры от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций представят свои уникальные практические кейсы. Опыт спикеров поможет двигаться к идеальному образовательному опыту на разных уровнях всем участникам отрасли.  Для педагогов форум откроет возможности для перехода от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению. Для сознательных родителей событие станет открытием сферы образования в Украине, ее возможностей и подходов. 

Военнослужащие и участники боевых действий могут посетить событие бесплатно при наличии подтверждающего документа.

И форум, и выставку можно посетить всей семьей. На то время, пока родители будут заняты, предусмотрена возможность оставить детей под присмотром профессиональных детских аниматоров в развлекательном центре "Країна мрій", что находится на 2-м этаже ТЦ Gorodok Gallery,  при предъявлении билета - со скидкой -20%.

Форум "Освіта Дивосвіту" станет откровенным разговором об изменениях в образовании, которые должны обеспечить трансформацию украинцев и Украины. Ведь образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт.

Дивосвіт - это мир свободных людей, воплощающих в жизнь свои мечты. Концепция форума основана на книге Андрея Зелинского "Семенові зорі". Это - аллегорическая сказка, где каждый герой непревзойденно играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу. 

Организаторы - неформальная исследовательская платформа Человек Диво Мир, сервис по подбору образовательных учреждений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Партнеры: Моршинская, "Я і моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".

Генеральный информационный партнер: Освіта.UA.

Медиа партнеры: UNN, Oboz.uaТелеграф, Хочу, Громадське радіо, Womo, Деловая столица, Депо, Киев 24, радио Перец ФМ, Освіта Нова

Следите за новостями на сайте  

https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/

и в соцсетях:

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https://t.me/osvita_dyvosvitu_2024

ЧТО: "Освіта Дивосвіту 2024"

ДЕ: форум - Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж, выставка - парковка ТЦ Gorodok Gallery

КОГДА: 5-6 октября

БИЛЕТЫ: https://concert.ua/uk/event/osvita-dyvosvitu-2024

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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