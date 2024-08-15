Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат
Киев • УНН
Второй форум «Образование Дивосвита» расширяет формат до просветительского фестиваля. Событие объединит форум о будущем образования и выставку образовательных возможностей, собрав более 100 заведений и 30 спикеров.
5-6 октября в Киеве во второй раз пройдет форум "Освіта Дивосвіту 24". В этом году событие масштабируется в просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" и объединит два формата - форума, который рассмотрит смыслы, цели и возможности образования будущего и необходимость изменений с помощью ведущих экспертов - интеллектуалов, педагогов, представителей общественного и государственного секторов - и выставки, которая представит весь спектр возможностей образования: центры развития для детей, садики, школы, лицеи, вузы, образовательные курсы и сервисы для детей и взрослых. Форум будет проходить в Pochayna Event Hall, а выставка - на просторной парковке возле ТЦ "Gorodok Gallery"
Событие обещает стать самым масштабным в Украине в сфере образования для родителей, для будущих учеников и для педагогов, ведь к выставочной зоне на два дня присоединятся более 100 образовательных учреждений и более 30 спикеров будут передавать свой опыт на четырех тематических сценах. "Освіта Дивосвіту 2024" станет местом нетворкинга, поиска общих идей и решений. Слоган события: Образование - наше общее дело!
Просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", предназначен и для педагогов - учителей, преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, и для родителей - заинтересованных воспитать достойную и свободную личность, и для потенциальных учеников любого возраста и является единственным в Украине событием о смыслах образования. Он будет интересным для всех, кто занимается или интересуется образованием и кому не безразлично будущее Украины, которое невозможно без изменений. Тема нынешнего форума: "Свобода собственная и общая в образовании будущего".
В течение двух дней выдающиеся интеллектуалы Украины представят актуальные идеи, цели и перспективы будущего образования.
Целями Форума являются:
- приобщиться к сильному комьюнити личностей-создателей,
- узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров,
- пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом.
"Война позволяет нам осознать одну страшную закономерность. Лишь когда рушится старая жизнь, старые опоры, старые представления о том, что хорошо, а что плохо, возможно рождение нового.
Мы можем стать границей мудрой, свободной жизни, где ценностью является сама жизнь. На грани усмотреть тропинку Дивосвіту, сердцем увидеть, зажечь удивлением мечту.
Мы стремимся к свободной стране. Свободная страна нуждается в свободных людях... Свободные люди начинаются со свободного сознания...
Поэтому, Образование - наше общее дело. Дивосвіт нуждается в том, кто его будет творить", - объясняет идею нынешнего события меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится уже второй раз Освіта Дивосвіту.
Среди спикеров форума:
- Андрей Зелинский. Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан
- Алла Дубровик-Рохова. Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом
- Владимир Козленко. Основатель сети образовательных учреждений КМДШ Вселенная
- Ирина Миньковская. СЕО «Я і моя школа», г. Харьков
- Екатерина Ясько. Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство.
- Лидия Билас. Основательница сети образовательных проектов МрійДій.
- Петр Черноморец. Кандидат биологических наук, соавтор Зминотворцев, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель
- Виктория Гнап. Президент фонда "Незламна Україна", основательница "Першої української школи" для переселенцев в Польше
- Янина Хижинская. Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредитель методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых
- Егор Стадный. Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics
- Леся Мыськив. Основательница детского сада "ЩастяKids" и БО "Право на Щастя". Доктор юридических наук
- Ирина Жданова. Основательница ОО "Фонд "Відкрита політика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук
- Ольга Шаповал. Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster
- Ирина Ецкало. Основательница и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub
- Марина Дяченко. Соучредитель и СЕО MANEZH company, г. Черкассы
- Ольга Дуда. Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations
- Татьяна Коленчук. Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес процессов
- Наталья Лимонова. Основательница математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредитель ОО "Цифрове Майбутнє Освіти"
- Юлия Нестерец. Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предпринимательница
- Лариса Андрейченко. Соучредитель и руководитель школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов
- Марьяна Калабухова. Консультантка по образованию и карьере, разработчица индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования
- Ксения Фощий. Волонтер, реабилитолог
- Светлана Губина. Координатор образовательных программ ОО «Центр гендерної культури» г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам.
- Виталий Хромец. Доктор философских наук, координатор инициативной группы «Інакша освіта»
- Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина
- Андрей Мельник. Основатель среды мышления cowo.guru
- Александр Зайома. Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер
- Владимир Никитин. Публичный мыслитель, поэт
и еще много экспертов и профессиональных педагогов.
В первый день спикеры, которые являются интеллектуальными и духовными авторитетами Украины, рассмотрят актуальные смыслы, цели и возможности образования будущего.
Во второй день форума на четырех тематических сценах спикеры от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций представят свои уникальные практические кейсы. Опыт спикеров поможет двигаться к идеальному образовательному опыту на разных уровнях всем участникам отрасли. Для педагогов форум откроет возможности для перехода от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению. Для сознательных родителей событие станет открытием сферы образования в Украине, ее возможностей и подходов.
Военнослужащие и участники боевых действий могут посетить событие бесплатно при наличии подтверждающего документа.
И форум, и выставку можно посетить всей семьей. На то время, пока родители будут заняты, предусмотрена возможность оставить детей под присмотром профессиональных детских аниматоров в развлекательном центре "Країна мрій", что находится на 2-м этаже ТЦ Gorodok Gallery, при предъявлении билета - со скидкой -20%.
Форум "Освіта Дивосвіту" станет откровенным разговором об изменениях в образовании, которые должны обеспечить трансформацию украинцев и Украины. Ведь образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт.
Дивосвіт - это мир свободных людей, воплощающих в жизнь свои мечты. Концепция форума основана на книге Андрея Зелинского "Семенові зорі". Это - аллегорическая сказка, где каждый герой непревзойденно играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу.
Организаторы - неформальная исследовательская платформа Человек Диво Мир, сервис по подбору образовательных учреждений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.
Партнеры: Моршинская, "Я і моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".
Генеральный информационный партнер: Освіта.UA.
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ЧТО: "Освіта Дивосвіту 2024"
ДЕ: форум - Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж, выставка - парковка ТЦ Gorodok Gallery
КОГДА: 5-6 октября