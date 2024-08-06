Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

На платформе Дія.Освіта появился новый образовательный сериал, который поможет ветеранам, научиться подготовить запрос на грант, чтобы получить до миллиона гривен от государства на развитие или запуск собственного бизнеса. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Военные и их родные получили государственных грантов на сумму более 400 миллионов гривен по программе еРобота. Они открывают кофейни, магазины одежды, СТО, сдают в аренду электроскутеры и запускают учебные проекты для военных. Чтобы помочь правильно подавать заявку на грант, питчить идеи и составлять бизнес-план, запускаем сериал на Дія.Освіта сообщил Федоров.

По его словам, из 11 коротких серий можно узнать, как определить целевую аудиторию бизнеса, что ей предложить и как правильно посчитать бюджет, чтобы удостовериться, что бизнес себя окупит. Спикеры сериала - эксперты Киевской школы экономики, так что будет суперпознавательно и интересно.

Также подготовили готовые шаблоны документов и инструкции для подачи на грант, чтобы было еще удобнее. Сможете загрузить их после просмотра курса. Создавайте собственные дела, увеличивайте доходы и масштабируйтесь, а государство поможет - добавил Федоров.

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