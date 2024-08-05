Правительство изменило порядок предоставления грантов на создание садоводства, ягодоводства и виноградарства, а также порядок предоставления грантов для создания или развития тепличного хозяйства, изменив соответствующие постановления. Об этом УНН пишет с ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия.

Детали

Как отметил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, изменения направлены на улучшение работы виноделов и восстановление виноградно-винодельческой отрасли.

Виноградарство ключевая отрасль, которая сейчас находится в стагнации. Поэтому понимая эти условия мы обновили Порядок предоставления грантов. Изменения помогут виноделам интегрироваться в виноградную вертикаль. Они смогут воспользоваться грантами для высаживания собственных виноградников. Мы также исключили обязательное требование установки системы орошения и водозабора для винограда - подчеркнул Тарас Высоцкий.

Изменения предусматривают, в частности:

расширение перечень регионов для выращивания косточковых пород. Увеличение общей площади для посадок персика, абрикоса, облепихи, малины, смородины, крыжовника, ежевики, смородины за счет уменьшения общей площади посадок под голубикой и черникой;

уточнение периода, в течение которого получатель гранта на сад обязан создать соответствующее количество сезонных рабочих мест;

исключение требования по установке системы орошения и водозабора для винограда.

Данным постановлением также расширен круг потенциальных получателей грантов на сад и теплицу, в частности, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, или же осуществляют производство (без добавления спирта) и/или реализацию вин виноградных, вин плодово-ягодных, напитков медовых.

Напомним

Правительство расширило список регионов для посадки черешни, персика и абрикоса, а также расширяет возможности для закладки виноградников. По словам премьера Дениса Шмыгаля, виноделам дают возможность воспользоваться грантами, чтобы они могли высаживать собственные виноградники.

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